Coldplay演唱會｜偷食男女據報已停職　公司發聲明︰對此展開調查

英國樂隊 Coldplay 在波士頓舉行的演唱會，因為與觀眾互動的（Kiss Cam），意外踢爆偷情事件，被攝上鏡的一對男女，正是美國科技公司Astronomer的行政總裁Andy Byron與公司人力資源主管Kristin Cabot。日前據報雙雙已被停職，而今日香港時間凌晨，該公司亦在「X」正式宣布，就事件會展開調查。

當下鏡頭便拍到一對情侶溫馨相擁，十分陶醉地看演唱會。（影片截圖）

英國搖滾樂隊Coldplay，現正舉行世界巡迴演唱會。(Reuters)

Coldplay個唱意外撞破偷食男女 網上瘋傳男方「惡搞聲明」

事件發生於美國時間7月16日晚，當時Kiss Cam拍下Andy Byron與Kristin Cabot的親暱行為，二人即時放開手，並作出迴避甚至躲起來，Chris Martin當時還未知發生甚麼事，還不失其搞笑本色，「望望這兩個人，佢哋一係偷食一係太怕羞。」但最後都補上一句︰「希望我哋冇做錯嘢啦。」

當二人發現被拍下時，不單立即放手並掩面離開。（影片截圖）

根據《Axios》報道指事件經廣泛流傳後，公司董事會已介入，並已將 Byron 與 Cabot停職調查，更有指Byron一度嘗試爭取補償條件，令處理程序有所延遲。而今日（19/7）香港時間凌晨，男方所屬公司Astronomer在「X」發聲明，表示自成立以來，一直重視領導者應在行為和責任方面樹立標竿。而公司亦就事件展開正式調查，我們將很快公佈更多詳情。

今日（19/7）香港時間凌晨，男方所屬公司Astronomer在「X」發聲明，表示自成立以來，一直重視領導者應在行為和責任方面樹立標竿。（網頁截圖）

至於有傳二人身邊，還有同公司人事部副總監Alyssa Stoddard同行，聲明就表示Alyssa並未出席此次活動，影片中也沒有其他員工。而早前網上流傳Andy Byron的道歉聲明，均屬不實報道，男方無發表過任何聲明。