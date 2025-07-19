三級片天王自爆半邊身麻痹險死　留院8日：超過24小時就拜拜了

在80年代加入影圈的曹查理，當年在周星馳電影《整蠱專家》客串藥房賣春藥的「單眼佬」令人印象深刻，而他過往多數詮釋好色、奸詐的角色，曾演出逾80部三級片，因而被封為「三級片天王」。近年曹查理已淡出影圈，並轉戰內地登台賺錢，又不時拍片分享近況，但日前他突然上載了一段短片，並寫道：「有一年沒有和大家見面了，這一年經歷了很多，感謝朋友們的關心。」

曹查理在八、九十年代拍過不少電影。 （電影截圖）

曹查理曾在周星馳電影《整蠱專家》客串藥房賣春藥的「單眼佬」。（《整蠱專家》影片截圖）

近年定居南充。（影片截圖）

慶祝生日。（影片截圖）

不時拍片分享近況。（影片截圖）

片中曹查理強調：「健康是我們一生中最重要最重要的事情。」之後他摸一摸右邊身說：「好似麻了，我想慘了，第二日我才到醫院去，他說你超過了24小時，你就是拜拜了。我沒有超過24個小時嘛，我第一天差不多12點，就打999到醫院去了嘛，看醫生嘛，在醫院逗留8天，好辛苦呀，那個時候每一天都很想朋友過來看我。我現在這個年紀，怕不怕？我不怕，死是應該的，但是我不想來到這個世界，我先跑前面跑走了，走了就給人家一個懷念，今天懷念你，明天想你，後天不想了，對吧。」

曹查理強調：「健康是我們一生中最重要最重要的事情。」（影片截圖）

半邊身麻痹。（影片截圖）

第二日入院。（影片截圖）

險死。（影片截圖）

留院8日。（影片截圖）

感嘆。（影片截圖）

雖然曹查理談及險死的經歷時神情輕鬆，但其實他曾自爆早在2022年就已正式離婚，單身又無兒無女的他生活似乎十分孤單。曾拍過無數電影的曹查理，是80年代影壇搶手綠葉，但自覺高大靚仔的他不甘心於戲中只演奸角或處於「下靶位」，所以決定轉戰三級片，更因拍三級片致富，輕鬆月賺過百萬。不過其後因投資股票失利，輸掉千萬身家，後來他放低身段在內地登台從頭做起，他曾在接受《香港01》訪問時透露：「我全中國去登台，都幾好㗎，幾勁㗎，因為我喺中國知名度都幾大，我唔止係廣東省，因為我嗰陣時啲電影犀利，嗰啲三級片全中國都睇，以前睇三級片嘅人十零廿歲，而家個個都40幾歲，個個都大把錢，個個一聽到話查理出嚟唱歌，個個都想睇呀！」即使在疫情之下工作亦沒有減少：「一個月做6、7場左右，我嘅人工拍得住咩司、物司，拍得住有餘，七四都廿八」，更有指他收入高達八位數，相當可觀！

曹查理激罕回應感情問題，親證已經離婚。（影片截圖）

曹查理在40歲結婚，婚後亦十分錫老婆。（影片截圖）

他表示：「我對她很好的，每年生日她要什麼東西我都買給她，每年我都跑加拿大跟她做生日。我在外面拼命去找錢給她用，最後這個結果就是零，什麼都沒有。」（影片截圖）

曹查理直言：「我喺出面打工搵唔到咁多錢。」（影片截圖）