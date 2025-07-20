一飯封神｜謝霆鋒手背試食醬汁被指勁作狀　網民：型到盡頭便是X

現年44歲的謝霆鋒靚仔有型有演技，廚藝非常出色，更是米芝蓮指南推出至今第一名「米芝蓮之友」。繼製作烹飪真人騷《十二道鋒味》之後，近日再推出新的烹飪PK真人騷《一飯封神》，將由100位分為黑白兩色的廚師比賽，並由霆鋒擔任味道評審，完全複製Netflix的《黑白大廚》。

謝霆鋒靠個人魅力，提升節目層次。（影片截圖）

韓國唯一米芝蓮三星主廚安成宰。（影片截圖）

劉嘉玲做節目嘉賓，幾有娛樂性。（影片截圖）

由於節目比賽形式、場景，跟《黑白大廚》如出一轍，節目播出後立即引起網民關注。在晉級賽中，霆鋒需要試食所有參賽者烹調的菜式，然後評定對方出局還是晉級。其中一名女參賽者「化學系靚廚」原來來自香港，畢業於香港城市大學化學系，現時是西營盤高街法式小店Off Town Kitchen的主廚及老闆Kobe鄭紫欣，90後的她已開餐廳當廚師，她在節目中表示有機會能夠讓霆鋒吃她煮的菜是無比感動。

「化學系靚廚」鄭紫欣來自香港，並於西營盤高街法式小店Off Town Kitchen。（節目畫面）

鄭紫欣畢業於香港城市大學化學系。（片段畫面）

鄭紫欣烹調的威靈頓牛柳獲得霆鋒讚賞。（片段畫面）

鄭紫欣表示修讀化學系令她更容易掌握及處理食材，首輪她以高難度招牌菜玫瑰露鵝肝腸及法式威靈頓牛柳來參戰。無論現場其他參賽者或謝霆鋒，都大讚鄭紫欣得威靈頓牛柳鮮嫩無比，賣相及味道都毫無缺點，霆鋒都忍不住表示：「我光是看你做完這個，沒有準備醬，我就知道你對你的整個層次配搭配多有信心。」最後鄭紫欣亦成功晉級。

霆鋒試食香港代表「化學系靚廚」的醬汁。（節目畫面）

手背試醬汁。（節目畫面）

手背試醬汁。（節目畫面）

好認真試。（節目畫面）

不過網民卻將重點放在霆鋒為何要伸出手背讓對方將食物或醬汁放在上面試食，而不使用餐具，更指雖然霆鋒廚藝了得，但始終不是真正的大廚，似乎有欠專業，並留言表示：「抄黑白大廚抄到100%，仲要搵個戲子評專業廚師」、「平時屋企食飯係咪都唔用飯碗」、「下一集可能會用腳趾公」、「去咩範疇都要扮專業」、「應該用羹，手背既溫度可能影響味道」、「型到盡頭便是X」、「正在扮演專業」、「作狀嚟講真係世一」。

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