颱風韋帕︱ 《東張》暴雨下要返工　鄧凱文透露TVB安排好貼心

韋帕（Wipha）襲港，7月20日天文台掛起香港本年首個十號風球。對於學生，上班一族來說，星期日打風肯定是「李氏力場」發動了，但對某些工種來說，打風並不代表放假，甚至是為日常工作增添不少不便。



《東張》主持之一的鄧凱文（Eris）。(IG@thm___)

不要以為打風落雨就可以放假，其實做藝人一樣要返工。除了拍外景，原來《東張西望》主持也要返工。《東張》主持之一的鄧凱文（Eris）接受《香港01》訪問，透露就算是八號甚至是十號風球，公司某些部門也是如常運作，而《東張》組也會按需要安排工作。她說：「我見有啲同事佢哋係揸車返工㗎，或者都係要（坐）的士（返工）。」至於沒有座駕的同事，她表示公司也十分貼心，會安排公司車接送：「公司好關心同事嘅安全㗎，會派公司車接送。」

《東張》三女神梁敏巧、陳懿德和鄧凱文。（資料圖片）

雖說十號風球下未必可以如常地外出採訪，但《東張》主持及記者們也不少工作。她說：「我今日唔使返工，但係我啲friend佢哋好似都係要『爬』下風暴下嘅情況嗰啲囉，係照常運作同平時一樣。」就如以往一樣，在風球之下，一樣會派外景組主持及攝影到將軍澳等較就近電視城的地鐵站外訪問街坊，及報道風球下市面情況。

大家以為嘅TVB《東張西望》「追風」新聞。（TVB新聞截圖）

實際上《東張西望》嘅「追風」新聞。（截圖）

鄧凱文表示，風球下還是如計劃中一樣，和家人去飲茶。(IG@thm___)

那麼，風球下放假的鄧凱文有什甚節目？她笑言，除了「身在家中，但心在TVB」，下午趁並不是很大雨的時候，陪爸爸媽媽和婆婆去飲茶：「碌吓IG，post吓相，之後我哋都係落屋企樓下飲茶。」

鄧凱文IG充斥福利照。（IG：@thm___）

「東張女神」鄧凱文（Eris）。（IG@thm___）

「東張女神」鄧凱文（Eris）。（IG@thm___）

「東張女神」鄧凱文（Eris）。（IG@thm___）

「東張女神」鄧凱文（Eris）。（IG@thm___）

「東張女神」鄧凱文（Eris）。（IG@thm___）

鄧凱文分享婚紗及晚裝照。（IG：@thm___）

鄧凱文（Eris）情人節時出動黑絲誘惑。（IG：@thm___）