女神配對計劃｜葉蒨文要三選一淘汰？　有求愛勇者「出軌」關嘉敏

《女神配對計劃》今晚（20/7）播出一集看點一樣地多，勇者們在和「女神們」過夜之前，首先要為「女神」而戰，大會設計了扯大纜遊戲，讓勇者為「女神們」爭奪更好的住宿。當中因為梁敏巧及關嘉敏的隊伍分別缺了一至兩人，所以葉蒨文組的「大隻仔」林堡熙（Him）和林澤謙（Eddie）分別被借出，亦成為了Him和Eddie成功「逆襲」曾展望（GM）的機會！



玩遊戲嚟講，葉蒨文組別勝算好高。（《女神配對計劃》截圖）

葉蒨文。（《女神配對計劃》截圖）

玩遊戲嚟講，葉蒨文組別勝算好高。（《女神配對計劃》截圖）

葉蒨文表示覺得Eddie好吸引。（《女神配對計劃》截圖）

葉蒨文表示覺得Eddie好吸引。（《女神配對計劃》截圖）

比賽過後，女神們分別將鎖匙交給勇者們，Him又因為被借出多次，榮登「最好使工具人」寶座，被葉蒨文贈送入屋鎖匙。不過，葉蒨文也在鏡頭前透露，認為Eddie在幫其他組別比賽時都很認真，覺得他做任何事都認真，很有男子氣概。

葉蒨文表示覺得Eddie好吸引。（《女神配對計劃》截圖）

葉蒨文表示覺得Eddie好吸引。（《女神配對計劃》截圖）

葉蒨文表示覺得Eddie好吸引。（《女神配對計劃》截圖）

曾展望同梁敏巧細聲講大聲笑。（《女神配對計劃》截圖）

曾展望同梁敏巧細聲講大聲笑。（《女神配對計劃》截圖）

關嘉敏。（《女神配對計劃》截圖）

李芷晴。（《女神配對計劃》截圖）

葉蒨文。（《女神配對計劃》截圖）

之後他食過飯後移師到另一遊戲，透過「揀什麼物件上荒島」進行男女配對。羅毓儀一組就有海淦清（T.Max）和梁敏巧組的劉啟進（Matt）。正當眾人以為羅毓儀會選擇自己組別的T.Max之際，她竟然撰擇亳不相干，且沒有勝出壓力的Matt，讓坐在室內睇戲的「閨蜜團」之一的何泳芍都十分驚訝。

何泳芍（Honey）睇到好驚訝。（《女神配對計劃》截圖）

何泳芍（Honey）睇到好驚訝。（《女神配對計劃》截圖）

羅毓儀竟然揀劉啟進（Matt）。（《女神配對計劃》截圖）

羅毓儀組。（《女神配對計劃》截圖）

葉蒨文可能要三選一foul一個？（《女神配對計劃》截圖）

葉蒨文可能要三選一foul一個？（《女神配對計劃》截圖）

但係葉蒨文組的林堡熙（Eddie）又同關嘉敏玩。（《女神配對計劃》截圖）

預告之中，Eddie和葉蒨文大玩遊戲。（《女神配對計劃》截圖）

預告之中，Eddie和葉蒨文大玩遊戲，但又和關嘉敏玩遊戲，這算不算得上是「精神出軌」？

但係葉蒨文組的林堡熙（Eddie）又同關嘉敏玩。（《女神配對計劃》截圖）

關嘉敏組的黃家俊（Mathew）同羅毓儀玩。（《女神配對計劃》截圖）

關嘉敏組的黃家俊（Mathew）同羅毓儀玩。（《女神配對計劃》截圖）

預告之中，Eddie和葉蒨文大玩遊戲。（《女神配對計劃》截圖）