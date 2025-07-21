她的生存之道劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

她的生存之道陸劇，有李瀟、滕洋作為編劇，李孟橋為執導，由竇靖童、王傳君領銜主演的一套以親情為題材的電視劇。今次竇靖童是首次擔當劇集的女主角，飾演一位從拳擊手轉型成廚師的角色，而為了詮釋角色，她更曾接受專業的拳擊與烹飪訓練，另外曾入圍鹿特丹電影節的導演李孟橋今次亦會參與製作，令大批網友十分期待！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

她的生存之道電視劇情大綱

天才少女拳手劉鹽（竇靖童飾）因拒絕打假拳，導致多年努力積累的拳擊事業完全崩塌。正值此時，拋下她多年的母親江芳（顏丙燕飾）在海外傳來死訊，劉鹽懷着複雜心情前往處理後事，卻發現母親留下的並非遺產，而是巨額債務和需她照顧的異父異母弟弟李瓚（鄔家楷飾）。

面對生活的突變，劉鹽決定留在異鄉尋找母親的真相，同時打工還債。雖然劉鹽因命運捉弄需離開拳擊擂台，並要與青梅竹馬的發小汪洋（牛超飾）告別，但劉鹽自幼受母親影響，對烹飪擁有天賦與熱情，決定投身於飲食業。

她在異鄉困難重重的環境下，透過烹飪重新定義自己的人生，用一道道充滿溫度的美食，療癒自己與周圍的人。在過程中，劉鹽結識了好友兼房東唐霜霜（宋妍霏飾）、法律諮詢師陸天馳（王傳君飾）和「高地餐廳」繼承人何光遠（賀開朗飾），在他們的支持和陪伴下，劉鹽闖出一條屬於自己的生存之路，成功從後廚小工逐步成長為餐飲界備受矚目的新星。

她的生存之道播出時間｜最新追劇日曆

她的生存之道電視劇幾時播?她的生存之道一共有24集，由騰訊視頻、愛奇藝播放，會員由7月21日起，每日18點更新兩集，首更4集。

她的生存之道演員人物關係圖

她的生存之道@Weibo

她的生存之道演員

竇靖童 飾 劉鹽

因拒絕打假拳，導致多年努力的拳擊事業完全崩塌，多重努力後，成功成為餐飲界備受矚目的新星。

她的生存之道@Weibo

王傳君 飾 陸天馳

因官司失敗而每天生活如行屍走肉，卻因劉鹽的料理重新激活到他的生活意志。

她的生存之道@Weibo

顏丙燕 飾 江芳

她的生存之道@Weibo

宋妍霏 飾 唐霜霜