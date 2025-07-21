女星被變態前未婚夫騷擾足5年　被禁入住所保安告誡：唔好返轉頭

ViuTV節目《晚吹－怨女俱樂部》今晚（21日）節目特別邀請嘉賓──美麗40路冠軍仙迪（陳雅慧），分享她在婚禮前半年突然決定悔婚的原因。當Adams自稱是結婚主意者時，仙迪認真反問：「你有無諗過點解要結婚？你以為會好開心咋喎！」節目中仙迪更首次穿上原本為婚禮準備的婚紗，余迪偉笑言：「終於今日用咗一次，唔好嘥！」仙迪表示其實交往半年後便已有問題跡象，當時男朋友因投資股票而性情大變，不論盈虧皆會向她發洩。拍拖5年後面對男友的「大龍鳳」求婚，她當下只能「Say Yes」，事後反思才明白只是害怕成為「籮底橙」並擔心年齡因素而勉強答應。



美麗40路冠軍仙迪（陳雅慧）。（IG：@cindicmissy）

美麗40路冠軍仙迪（陳雅慧）。（IG：@cindicmissy）

美麗40路冠軍仙迪（陳雅慧）。（IG：@cindicmissy）

美麗40路冠軍仙迪（陳雅慧），在婚禮前半年突然決定悔婚。

她進一步透露，悔婚原因是未婚夫要求她在後輩的婚禮上飲「長輩茶」，仙迪拒絕後令未婚夫感到「落面」而大發雷霆，更要她離開住所。回家時仙迪竟被保安禁止進入，未婚夫更跑去向仙迪父母投訴她「有病」，使她決心悔婚。當她收拾行李離開時，保安更勸告：「陳小姐，唔好返轉頭啊！」主持們笑言此事非常「Dramatic」。

美麗40路冠軍仙迪（陳雅慧），在婚禮前半年突然決定悔婚。

仙迪表示其實交往半年後便已有問題跡象，當時男朋友因投資股票而性情大變，不論盈虧皆會向她發洩。

仙迪坦言悔婚5年來仍需提防前未婚夫的騷擾，直至今年生日仍受其困擾，只能無奈祝福對方早日找到新伴侶。余迪偉擔憂地問仙迪：「今日拍完嘢會唔會喺ViuTV樓下見到佢？」仙迪苦笑回應：「都有機會架，只希望快啲完。」

仙迪表示其實交往半年後便已有問題跡象，當時男朋友因投資股票而性情大變，不論盈虧皆會向她發洩。