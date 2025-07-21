張致恒一家欠租被逼遷惹婚變疑雲　雯雯7字向世界道別令人擔心

張致恒（Steven）與老婆區燕雯（雯雯）育有4子，一家長期財困，欠落一身債。雯雯早前透露兒子確診哮喘的壞消息，更要面對因欠租可能流落街頭的慘況。幾乎隔日就更新社交平台的雯雯，今日（21日）又在IG Story放負，負面情緒令人憂心。

雯雯以黑底白字寫道：「不要給希望，不要逼到絕望。」當中還有一行小字：「再見殘酷的世界。」

張致恆雯雯與四名兒子。（IG：@UGLY_MAMA）

雯雯經常放負，寫著：「再見殘酷的世界。」負面情緒令人擔心。（IG：@UGLY_MAMA）

雯雯上周（16日）在社交平台上載黑底白字圖片，以4個小男孩及2個狗狗Emoji圖案，表示：「4子與2頭愛犬分開，終於面對」，結果惹來婚變傳聞。翌日Steven發文澄清︰「錦鯉（咁你）有啲誇張，其實只係暫時未夠錢搬屋啫，又點樣妻離子散呀？」

雯雯曾指單位每月租金1.5萬元，自收到業主的終止租約通知書後已決定做「租霸」，但之後仍不停放負，曾表示：「今年生日就係死路，仲有6日，完全冇變動」、「這是結果？」、「最後只可以庇護服務。」Steven亦曾公開求助：「有咩人可以幫到我...」。

張致恒與雯雯每隔幾日就會上新聞。（IG：@ugly__mama）

雯雯與愛犬感情深厚。（IG：@ugly__mama）

雯雯與愛犬感情深厚。（IG：@ugly__mama）

面對家庭困境，張致恒早已洗心革面努力工作，做過小食店員、外賣員、成人用品推銷員、渠務拉線等，但似乎全部都是散工，沒有一份工做得長。張致恒曾在訪問中透露，其家庭每月開支平均超過3萬元，其中1萬多元用於房屋租金，4、5千元支付外傭薪金，其餘為日常雜費，並早已申請公屋。