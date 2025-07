前女團成員踏入40歲罕有性感　低胸寫真留影：這樣完成30+也很好

千禧年代有過不少女團,而其中一隊就是三人跳唱組合HotCha,女團由張紋嘉(Crystal)、張惠雅(Regen)及黎美言(Winkie)組成,2007年4月4日出道,走青春跳唱路線,當年《Vanilla》、《不要防曬》、《你的味道》、《You Are My Best Friend》、《對我有感覺》等,都是90後集體回憶,不過HotCha卻在2014年解散,雖然曾短暫合體,但Winkie與Regen卻擺明不和,就連成軍15周年演唱會都告吹,因此重組無望。

目前Regen轉戰飲食業、Winkie亦轉行從商,只有Crystal仍活躍圈內,有做主持、拍攝ViuTV劇集《出租大叔》、《弊傢伙!我要去祓魔》,今年亦推出單曲《情感斷捨離》等。而昨日(21日)Crystal踏入40歲,她特了拍了一輯性感寫真,罕有地以超低胸亮相,張開珠唇,女人味大爆發。Crystal也發長文表達自己「轉字頭」的心情,她說:「正式完成30+這個人生階段。如果我告訴你沒有恐懼,那就是假的。十年前所幻想今天的自己,的確很多方面還未達標,未能活出那時候覺得的最理想版本。但想一想,自己努力過的,經歷過的,改變過的,放下過的,得到過內心的成長和做人的智慧,可能比起做到理想的自己更加珍貴。」

Crystal表示自己生日前夕,身體和情緒上都很糾結混亂,好像要在下一階段來臨前快速學習,幸好她有很多機遇,也成功清理自己內在積累多年的情緒,並看清自己,知道自己要怎樣走,「同時,不約而同地讓我領悟到 trusting not forcing,這句說話最重要係trusting ! Trust the universe and let it flow. 這也回應了我面對恐懼時的智慧。」她說儘管自己生日未如願地過,但內心卻輕鬆自在,她認為自己總算成功面對一個課題和過關,又指:「即是今日不是與我所願地活出理想的自己,我從心底而發認為這樣完成30+也很好。」不少人都留言讚Crystal索爆,指她外表只像20多歲。