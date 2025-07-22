前女團成員踏入40歲罕有性感　低胸寫真留影：這樣完成30+也很好

千禧年代有過不少女團，而其中一隊就是三人跳唱組合HotCha，女團由張紋嘉（Crystal）、張惠雅（Regen）及黎美言（Winkie）組成，2007年4月4日出道，走青春跳唱路線，當年《Vanilla》、《不要防曬》、《你的味道》、《You Are My Best Friend》、《對我有感覺》等，都是90後集體回憶，不過HotCha卻在2014年解散，雖然曾短暫合體，但Winkie與Regen卻擺明不和，就連成軍15周年演唱會都告吹，因此重組無望。

目前Regen轉戰飲食業、Winkie亦轉行從商，只有Crystal仍活躍圈內，有做主持、拍攝ViuTV劇集《出租大叔》、《弊傢伙！我要去祓魔》，今年亦推出單曲《情感斷捨離》等。而昨日（21日）Crystal踏入40歲，她特了拍了一輯性感寫真，罕有地以超低胸亮相，張開珠唇，女人味大爆發。Crystal也發長文表達自己「轉字頭」的心情，她說：「正式完成30+這個人生階段。如果我告訴你沒有恐懼，那就是假的。十年前所幻想今天的自己，的確很多方面還未達標，未能活出那時候覺得的最理想版本。但想一想，自己努力過的，經歷過的，改變過的，放下過的，得到過內心的成長和做人的智慧，可能比起做到理想的自己更加珍貴。」

Crystal表示自己生日前夕，身體和情緒上都很糾結混亂，好像要在下一階段來臨前快速學習，幸好她有很多機遇，也成功清理自己內在積累多年的情緒，並看清自己，知道自己要怎樣走，「同時，不約而同地讓我領悟到 trusting not forcing，這句說話最重要係trusting ! Trust the universe and let it flow. 這也回應了我面對恐懼時的智慧。」她說儘管自己生日未如願地過，但內心卻輕鬆自在，她認為自己總算成功面對一個課題和過關，又指：「即是今日不是與我所願地活出理想的自己，我從心底而發認為這樣完成30+也很好。」不少人都留言讚Crystal索爆，指她外表只像20多歲。