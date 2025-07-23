TVB三線藝人曾做保安靠自我增值發圍　31歲初嘗坐商務艙：好爽！

現年31歲的「大隻仔」關曜儁2015年考入無綫（TVB）第28期藝員訓練班，同期有周嘉洛和吳偉豪，雖然演藝發展未及兩位兄弟，但關曜儁不斷進修，瓣數多多，從他的個人簡介可見，除了是演員，還是高級伸展治療顧問、痛症治療教練、企業教練和正能量演說家。日前關曜儁在IG宣布與友人合資的健身中心將擴張發展，由無窗搬到擁有無敵海景商廈，愈撈愈掂，早前更與家人去日本旅行，初嘗坐飛機商務艙滋味，直呼：「坐完又真係好爽！」

「大隻仔」關曜儁加入TVB十年。（IG@leokwan）

關曜儁分享自己的創業故事，「21歲開始做教練同入行TVB雙線發展，一邊教學搵生活費照顧屋企，一邊追尋自己嘅興趣」。關曜儁透露25歲時花盡積蓄與友人合股開創第一間健身中心，可惜因為「2019年事件、疫情、股東紛爭，就係咁…呢一場夢好快發完」。

為讓買了單對單課堂的學生可以繼續上健身堂，關曜儁與另外兩名教練租了一個全觀塘最平的工廈單位，寫道：「一個係工廈完全無窗嘅單位承擔返學生所購買嘅課堂，當時，為咗慳錢…其實係冇晒啲錢，三個教練搵晒身邊所有嘅好朋友一齊裝修呢一個無窗嘅健身室」！兩年過去，他們捱過最艱難的日子，搬到一個有窗的商廈單位，三年後租約期滿，關曜儁今次再搬大舖，他興奮續道：「今次呢間真係不得了，景色被譽為全觀塘區最靚嘅健身室，瞭望獅子山及維港海景🤩喺度做運動嘅感覺一定～零舍不同～今次搬舖終於可以開返小組班喇」。如此勵志故事，獲不少圈中好友張振朗、何廣沛、江嘉敏、陳瀅、JW、徐文浩、黎澤恩等加持，大讚「勁呀」、「叻」！

關曜儁多方面發展，25歲時花盡積蓄與友人合股開創第一間健身中心，可惜一年便倒閉。（IG@leokwan）

之後搵咗楝工廈完全無窗嘅單位，要自己裝修。（IG@leokwan）

真係無窗。（IG@leokwan）

之後搬到一個有窗的商廈單位。（IG@leokwan）

最近再擴張，搵到景色被譽為全觀塘區最靚嘅健身室，瞭望獅子山及維港海景。（IG@leokwan）

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事業有起色，關曜儁前年與圈外女友韻璇拉埋天窗，兩年抱兩育有一子一女。上月關曜儁帶埋太太和2歲半女兒一齊去日本旅行，但未見細仔同行。關曜儁指過去一直覺得一星期要工作七天，努力才可以享受人生，後來想通了，問自己「要努力到幾多先開始享受」？今次是他人生首次乘坐商務艙，他解釋：「其實我都係受圈子所感染，我接觸大部分嘅學生同朋友，大家都係做生意同高管，每次同佢哋傾偈都係坐商務艙或頭等艙，聽完之後覺得好爽喎，人生點都要試一試，坐完之後又真係好爽嘅！」

31歲嘅關曜儁最近首次坐商務艙。（IG@leokwan）

係爽嘅。（IG@leokwan）

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關曜儁原名關梓陽，2015從訓練班畢業入行，其實他當年考過三次訓練班才能入到TVB，第一次「肥佬」是因體身形肥胖而被嫌棄，遂一邊兼職月薪只有5千元的大型時裝公司保安，一邊參與健身運動減磅，並自修復康運動及治療痛症課程，之後參加體適能錦標賽奪獎，非常勵志。演藝圈發展十年，關曜儁演出的角色徘徊三、四線位置，不過在劇集《陀槍師姐2021》演社團成員「吳丹基（Hang基）」獲注意，亦​於《下流上車族》演「哈比族」彈起，而他在《愛‧回家》曾分演島大學生「范柳元」和莊思明經埋人「仇奇」，令他更入屋。

關曜儁曾因身材肥胖，考三次訓練班才能入到TVB。（IG@leokwan）

關曜儁在《陀槍師姐2021》飾演的「HANG基」幾搶鏡。（劇照）

《下流上車族》演「哈比族」彈起。（IG@leokwan）

關曜儁在《愛‧回家》曾演島大學生「范柳元」（電視截圖）

關曜儁近年在《愛‧回家》做莊思明經埋人「仇奇」。（電視截圖）