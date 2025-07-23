泰山驚爆患前列腺癌　癌細胞擴散至頭骨尾龍骨：我係咪就咁玩完？

現年50歲的商台DJ泰山一向瓣數多多，除了做電台DJ、節目主持、配音，還開設個人YouTube頻道教烹飪。不過近半年泰山工作量突然大減，自上月起沒有更新，直至今日凌晨（23日），他上載新片透露今年初確診前列腺癌第四期。

泰山除了做電台DJ、節目主持、配音，還開設個人YouTube頻道教烹飪。（IG圖片）

泰山除了做電台DJ、節目主持、配音，還開設個人YouTube頻道教烹飪。（YouTube截圖）

泰山在片中透露今年一月尾、農曆新年前夕，因小便不暢順去睇醫生，經一輪檢查後確診患上前列腺癌第四期，時癌細胞已擴散至盆骨、頭骨、胸骨、膊頭、尾龍骨，並需即時打賀爾蒙針、食標靶藥。他表示直至2月才開始化療，每三周一次，至5月底完成療程，隨後還需進行10次電療，7月頭再轉至腫瘤專科中醫診所，接受其餘治療：「成個6月都喺度做電療，隔一、兩日就要做，做完電療好攰，真係拍唔到片。」

泰山在新片中透露年初確診患上前列腺癌第四期，時癌細胞已擴散至盆骨、頭骨、胸骨、膊頭、尾龍骨。（YouTube）

由最初確診時感到絕望，到如今病情大幅好轉，泰山形容「90%癌細胞已經走晒」，反映前列腺癌細胞指數的PSA值，亦從確診時的57降至現時0.8，而正常男性數值在4或以下。泰山直言慶幸化療過程現轉機，不但副作用輕微，體重亦沒有明顯下降，最近精神漸佳，已準備逐步復工拍片：「而家可以話係被控制之下，與未瞓醒嘅癌細胞一齊共存。」

泰山坦言最初得知病情時陷入絕望。（YouTube）

泰山坦言，最初得知病情時陷入絕望：「我係咪就咁玩完？」他與妻子無奈呆坐、哭泣：「我第一個感覺係睇唔到自己細路大，唔可以同泰嫂一齊老落去，唔捨得屋企人。」到現在逐漸控制病情，泰山指現在需要健康飲食、做運動，同時向同路人呼籲，不需要太早放棄，時刻保持正面樂觀：「醫生嘅經驗見到，心情唔好嘅病人，病情轉差嘅機會大好多。老土都要講，活好每一日，個人放鬆啲、脾氣少啲大方啲，笑多啲陪屋企人多啲，畀啲耐性身邊所有人。」