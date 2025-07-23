18歲混血新星轉行輕性感路線　高衩泳衣款上衣倫敦街頭打卡

鍾柔美（Yumi）是TVB選秀節目《聲夢傳奇》第一季的季軍，自從冠軍炎明熹（Gigi）傳扭計不續約後被公司雪藏，鍾柔美乘勢上位獲力捧，有機會出歌拍劇，早前與After Class成員姚焯菲（Chantel）和詹天文（Windy）去廣州開演唱會，合唱亦是企「C位」可見得寵程度。

Yumi獲TVB力捧。（ig@yumichung）

After Class早前去廣州開騷，Yumi經常企C位。（ig@yumichung）

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日前鍾柔美趁空飛往英國旅行充電，18歲的鍾柔美不再做鄰家女孩，在社交平台大派福利！從相片可見，鍾柔美穿上一件類似泳衣款的high cut bodysuit，配上短牛仔褲，轉行輕性感路線，在倫敦街頭及各大景點瘋狂打卡，展現少女初長成的一面。另外，鍾柔美亦有自貼「黑圖」上載一張素顏疑似因「爆痘」而扁嘴的相片，即獲粉絲暖心留言：「生痘痘一樣咁靚，唔使扁嘴！」

Yumi飛倫敦旅行充電。（ig@yumichung）

Yumi穿high cut bodysuit走輕性感。（ig@yumichung）

林明禎早前為鄭秀文擔任演唱會嘉賓，穿着嘅bodysuit跟Yumi有點相似。

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疑生豆豆所以扁嘴。（ig@yumichung）

鍾柔美是中菲混血混兒，自小對唱歌跳舞有濃厚興趣，是家燕媽媽藝術中心的畢業生，並組成過組合Honey Bees，跟隨薛家燕四出表演。不過後來退團，鍾柔美於10歲時再與六位女童組成A Little Bit Shy，曾以童星身份接拍TVB劇集，包括《收規華》女主角梁芯（楊茜堯飾演）的童年版。16歲參加《聲夢傳奇》奪季軍順利簽約TVB；去年DSE成績未如理想，她決定留在香港，進入香港大學專業進修學院（HKU Space）攻讀副學士或高級文憑，同時兼顧工作和學業。

Yumi係家燕媽媽藝術中心的畢業生。（資料圖片）

鄰家女孩Look。（ig@yumichung）

鄰家女孩Look。（ig@yumichung）

Yumi係中菲混血兒。（ig@yumichung）

要兼顧學業同工作。（ig@yumichung）

買名牌。（ig@yumichung）