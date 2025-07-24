TVB寵妻視帝剖白入行歷盡挫折　自言輸在起跑線曾到地盤撈散工

現年48歲的視帝陳展鵬近年事業、家庭兩得意，憑劇集《城寨英雄》「朝猛山」一角於《萬千星輝頒獎典禮2016》榮升視帝，登上事業高峰；其後與落選港姐單文柔（Phoebe）於2018年結婚，翌年迎來愛女「小豬比」陳諾瑤（Quinta），組成幸福三口之家。在太太影響下，陳展鵬近年也進軍社交平台，經常拍片分享夫妻生活點滴，及與粉絲互動頻密。近日，陳展鵬分享一封「好鵬友」（粉絲暱稱）的來信，直言內容令他非常感動，並以「輸在起跑線」的自身經歷鼓勵對方勇敢面對挫折。

陳展鵬憑劇集《城寨英雄》「朝猛山」一角奪得視帝。（資料圖片）

陳展鵬一家三口幸福甜蜜。（IG@smyphoebe）

陳展鵬入行逾30年，曾當歌手，並先後效力亞視和無綫，如今雖已為人夫，但其寵妻顧家的形象反而令他人氣有增無減，擁有龐大的「好鵬友」支持。近日，陳展鵬在社交平台分享一封粉絲來信，信中透露其姐姐都是他的忠實粉絲，讀書時期曾遭遇霸凌與迷惘，但因陳展鵬飾演的勇敢角色成為她發光的「燈塔」，助她度過難關。

近日，陳展鵬分享一封「好鵬友」（粉絲暱稱）的來信。（小紅書截圖）

內容令他很感動。（小紅書截圖）

對此，陳展鵬深受感動，並以自身經歷勉勵對方。他回憶道，從無綫訓練班畢業後，起初只是演一些小角色，後來雖有機會簽約唱片公司，卻因公司被收購令其歌手夢碎，打回原形，「之後去了亞視電視重新開始，期間又出去演了一些電影的閒角，跟住又從亞洲電視回到TVB重新來過。」

該粉絲信中透露其姐姐都是陳展鵬的忠實粉絲，讀書時期曾遭遇霸凌與迷惘，但因陳展鵬飾演的勇敢角色，成為她生命中的「燈塔」，助她度過難關。 （小紅書截圖）

陳展鵬以自身經歷勉勵對方。（小紅書截圖）

陳展鵬坦言自己幸運在看似「輸在起跑線」，但其實也「贏在起跑線」，「因為我20歲到30歲接觸到人生很多高高低低，最重要從中磨練到我的心态，『只要輸到唔怕輸，你就有機會贏』。」

陳展鵬曾穿梭無綫和亞洲電視。（小紅書截圖）

陳展鵬坦言自己幸運在看似「輸在起跑線」，但其實也「贏在起跑線」。（小紅書截圖）

該粉絲還提到姐姐有次在活動中見到陳展鵬，後者縱使表演完有些疲倦仍耐心與粉絲見面、聊天。陳展鵬回應稱這是他的操守，也是感到開心的，因為作為一個歌手或者做幕前的人，若沒有得到大家的支持，他又如何有信心繼續演下去，這是一種雙向互動。他笑言：「算起來我其實比粉絲更開心，因為我只是一個人，而你們（粉絲）是很多人給我信心和支持我。」

陳展鵬勉勵粉絲只要輸到唔怕輸，你就有機會贏。（小紅書截圖）

陳展鵬勉勵粉絲只要輸到唔怕輸，你就有機會贏。（小紅書截圖）

近年被指形象變親民的陳展鵬笑指，雖然他天生不是一個笑的樣子，但私下其實非常健談。「平實我演的角色都是比較有霸氣，或者是一些比較專業的角色，但認識我久的朋友都知道我私下是一個很『吹得』的，一聊到對的話題就停不下來。」影片尾聲，陳展鵬更清唱一小段歌曲《圍城》，憑歌寄意鼓勵大家：「最重要堅持信心和初心，其實遇到很多不同的經歷和挫折，是正常的，所謂精彩人生，精彩兩個字又怎會只得彩虹？一定有很多很多不同的質感和感覺，你才會更加珍惜。」 片段曝光後，網民紛紛大讚陳展鵬的真誠，直呼靚仔又寵粉。

陳展鵬被讚寵粉。（小紅書截圖）

陳展鵬自言私下是很健談。（小紅書截圖）

陳展鵬曾在節目訪問中講過自己星途絕對不是順風順水，更可以說是不如意，當中曾有段時間經歷人生交叉點，究竟是選擇歌唱事業還是拍戲事業呢？因為那時候唱片公司寶麗金看中陳展鵬沒有經理人合約，想簽他做歌手，他那時候只有18、19歲，不太了解有經理人和沒有經理人的分別，所以最終選擇了唱歌，然後電視台工作全面停止。

陳展鵬進入寶麗金不夠兩年，對方就執笠。（小紅書截圖）

陳展鵬近年有機會重拾歌手身分。（IG@rucochan）

他說：「其實都很失望，在TVB都做了一段時間，本身想雙線發展，但就只能夠二選一，然後進入寶麗金不夠兩年執笠。夢碎了不要緊，但沒錢，不知之後的路怎樣走，又不想沒事返回TVB，不想這樣，然後幸運認識了外面電影公司人去拍電影，但不夠一年又沒有。那段時間一高一低，5至6年是輸給自己，那段時間又返地盤，日日都有糧出，又不用看人面色，都有$300一日。」

陳展鵬近年給人耳目一新的感覺。（IG@rucochan）