阿Mo李啟言受傷近3年首曝光近照　鎖骨附近有插喉傷口：It's me

男團MIRROR 2022年7月首個紅館演唱會即爆出墮屏意外，舞蹈員李啟言（阿Mo）被巨型屏幕壓在身上，以致他身受重傷至今仍然就醫。阿Mo早前入稟區域法院為工傷索償，雖然阿Mo一方勝出，同時亦透露了他已經離開了香港，到外國繼續就醫。

阿Mo在2022年二月以一張「紅噹噹」的舊相，祝大家新年快樂。（阿Mo instagram圖片）

李啟言（阿Mo）父親李盛林發代禱信。（李盛林代禱信圖片）

7月28日便是意外發生三周年，而在今日（23日），阿Mo繼續更新社交平台，他用「It's me！」作標題寫下：「琴日某眼鏡舖太子女講嘅嘢好鼓勵到我，所以分享少少最近有令我心情好的小點滴，順便睇吓接唔接收到大家嘅能量。btw, njnd, me too.」之後再附上數張生活照片，有天空及貓，他更附上了一張自己的照片；相中他坐在輪椅上，雖然加上了濾鏡，但從胸口及手臂紋身所見，與阿Mo的舊照吻合，因此這一張應該是他受傷後，首次見到他情況的照片。此外，照片近鎖骨位置亦見到阿Mo一個窿狀傷口，估計是之前插喉所造成。

阿Mo用「It's me！」作標題更新社交平台，再附上生活照。(ig@momo.lky）

阿MＯ附上數張生活照片，有天空及貓。(ig@momo.lky）

阿MＯ附上數張生活照片，有天空及貓。(ig@momo.lky）

阿MＯ附上數張生活照片，有天空及貓。(ig@momo.lky）

阿MＯ附上數張生活照片，有天空及貓。(ig@momo.lky）

阿MＯ附上數張生活照片，有天空及貓。(ig@momo.lky）

從照片中可以他長髮及肩、坐在輪椅，雖然加上了濾鏡，但從胸口及手臂紋身所見，與阿Mo的舊照吻合，因此這一張應該是他受傷後，首次見到他情況的照片。此外，照片近鎖骨位置亦見到阿Mo一個窿狀傷口，估計是之前插喉所造成，不少網民都留下加油及祝福等字句為他打氣。