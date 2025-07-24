真相猜情尋｜彭楚盈骸骨被發現高官兄長物業　方東昇列出五大疑點

方東昇團隊近日推出的新聞資訊節目《真相猜‧情‧尋》播出後引起極大迴響，繼一連三集的「李小龍猝死之謎」，今晚（24日）第四集《真相猜‧情‧尋》將播出全新個案「彭楚盈白骨案」。

彭楚盈的骸骨被發現在前政務司司長陳方安生兄長方曼生的物業中，屍體已經化成白骨，頭骨竟然在旁的垃圾桶中，死狀恐怖。

方曼生與彭楚盈有親密關係。

1999年10月，失聯四年的前模特兒彭楚盈，其骸骨於油麻地華德大廈被發現，單位屬於前政務司司長陳方安生兄長方曼生，由於方彭二人有親密關係，事件轟動全城！案件原本循兇殺方向調查，最終警方認為死因無可疑，未有召開死因聆訊下於2001年結案。死者親屬多番努力爭取開死因庭，直至時任律政司司長黃仁龍介入，死因庭在2006年展開，最終裁定彭死於不幸或意外，惟事件至今依然留下大量謎團。

彭楚盈胞妹阿詩。

彭楚盈胞妹阿詩親述多年來等待真相之苦。

彭楚盈胞妹阿詩受訪時坦言：「我希望如果有人知道事情真相，我希望他們告訴我們。」為了釐清真相，方東昇團隊找來大量相關剪報和新聞片段，還有彭楚盈生前的x光片、案發現場照片、彭楚盈遺物、以及死因庭的口供，當中包括因各樣理由、第十日才現身死因聆訊的方曼生的供詞。為了令觀眾更深入了解案件離奇之處，方東昇團隊羅列五大疑點。

彭楚盈資料圖片及案件相關剪報。

彭楚盈資料圖片及案件相關剪報。

彭楚盈資料圖片及案件相關剪報。

彭楚盈資料圖片及案件相關剪報。

彭楚盈資料圖片及案件相關剪報。

彭楚盈資料圖片及案件相關剪報。

第一點，彭楚盈骸骨被發現時不但身首異處，且全身赤裸；第二點，在骸骨被發現前一天，方曼生聲稱曾進入單位睡房關窗，與骸骨近在咫尺但「看不見」；第三點，案發現場垃圾桶留有避孕套，最終未有化驗，重要證物更不翼而飛；第四點，方曼生不但與彭楚盈有錢銀瓜葛，首名發現骸骨的楊桂財事前亦曾欠方曼生250萬港元；第五點，警方最初發現骸骨時，一直循兇殺案方向調查，但最後卻以骸骨發現案作結。

方曼生接受團隊電話訪問。

方曼生高官家人身分令事件更轟動。

方東昇團隊整理了事件五大疑團。

方東昇團隊整理了事件五大疑團。

2005年11月，新上任的律政司司長黃仁龍宣佈將會再次調查此案，並進行死因聆訊。

針對以上五大疑點，方東昇團隊一如以往多角度求證，結合當年單位設計圖及現場照片，製作電腦立體模型，嘗試還原案發現場，並模擬當時方曼生及翌日發現骸骨清潔工的入屋路徑。節目除了找來彭楚盈家人道出等待真相20年之苦，又成功電話訪問案中焦點方曼生。團隊還接觸了兩名不願上鏡的關鍵人物—最先發現骸骨的楊桂財，及負責重新調查案件的前警務人員。《真相猜‧情‧尋》一連兩個星期逢周一至周四晚十點半翡翠台播映。