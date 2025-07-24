18歲鍾柔美拍拖斷正？與背心男睇戲被暗黑搭膊頭摸屁股

「聲夢小花」鍾柔美18歲卜卜脆，當然多男仔追，其實早在她入行拍《青春本我》時，已盛傳她與Super Tiger成員劉展霆（Eden）拍拖，更有網民言之鑿鑿稱見過兩人手拖手行街，以及開設了更一個名為「1221.x1221」的情侶IG賬號，不過Yumi卻表示要專注學業，冇時間拍拖。

Yumi驚傳出Pool！（IG@yumichung1221）

Yumi曾被指與大自己10年的劉展霆拍拖。（資料圖片）

而昨日（23日），有傳媒就影到Yumi與疑似男友拍拖睇戲，昨晚是Marvel 新片《神奇4俠：英雄第一步》（The Fantastic Four: First Steps）特別試映場，Yumi及不少圈中藝人如游學修、陳苡臻、ANSONBEAN等都獲邀，不過Yumi原來單拖入場，但入戲院後她卻會合了背心男，二人皆戴著口罩和Cap帽，刻意低調，就算離場都前後腳。不過散場行到去暗黑通道時，二人卻放下戒備，男方更用手輕撫Yumi膊頭及屁股；行到去商場時，男方亦情不自禁依偎在Yumi肩膊，相當煙韌。

Yumi與背心男睇《神奇4俠：英雄第一步》特別試映場，散場時舉止親暱，傳媒影到她被男方輕撫Pat Pat！（IG@yumichung1221）

鍾柔美就是以這身裝束現身戲院，與背心男睇戲。（IG@yumichung1221）

睇完戲之後，Yumi都有在IG發布自己睇《神奇4俠：英雄第一步》的照片，不過就只是影了開場前的屏幕相，而她在同日另一個宣布考車牌成功的帖文中，身穿的衣服與昨晚在戲院的為同一套，似乎她昨日行程相當緊密，考車、食壽司、拍拖睇戲。