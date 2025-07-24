Tyson Yoshi首夫妻檔出活動豪言生孖胎 霸氣妙回化妝師風波

歌手Tyson Yoshi（程浚彥）與太太Christy月初在意大利莊園完成婚禮，進入人生另一階段。兩人昨晚剛回到香港，今日便首次「夫妻檔」出席活動，Tyson拖實太太現身，Sweet到爆。Tyson自爆在婚禮上變了「Crybaby」，原本以為自己不會喊，後來見到老婆從樓梯行下來一刻和聽到契媽講詞時，都忍不住流了兩滴「馬尿」。 Christy也直言第一次見到太太感性一面。另外，兩公婆獲大會送上公仔，預祝他們快生Baby。

Tyson Yoshi與太太Christy首次夫妻檔出席活動，閃爆全場。（葉志明攝）

兩人其後一同接受訪問，問到Christy首次出席活動心情緊不緊張，她笑言沒有Tyson緊張，Tyson解釋緊張是因為要湊住老婆，但讚對方表現淡定。談及在意大利的浪漫婚禮，Tyson直言見到Christy行落樓梯已忍不住流淚，至老婆婚紗突然Kick住，他先破涕為笑。相反Christy自言籌備婚禮開始已進入戰鬥模式，所以很冷靜，「反而係我搓佢心口，同佢講冇事嘅。」

Tyson Yoshi笑言今日出席活動支持太太支持的東西，𠱁得Christy一臉甜笑。（葉志明攝）

他又坦言婚後在歐洲期間，兩公婆有進行造人大計，至於成功與否就要看上天，被問到日後幫小朋友改名，Tyson笑言可以用食物，例如Pizaa、Spaghetti，又或者改車名 。Christy立即反對，不想小朋友將來被人改花名。不過Tyson卻有獨特見解：「如果本身個名已經係花名，仲驚咩畀人改花名。」

Tyson Yoshi自覺身體健康，試了2、3年還沒有才考慮秘方。（葉志明攝）

問到家中長輩可有提供生小朋友秘訣？Tyson自豪說身體還健康，暫時不需要偏方，例如有人說倒立、拱橋等招數，暫時不需要，他目標是孖胎，自爆曾向朋友取經，雖然要一次捱過雙份辛苦，但之後的樂趣又是雙倍。Christy自言家中有雙胞胎基因，所以直覺是有機會，但都是順其自然。Tyson覺得仔女都無所謂，女兒會寵愛些，兒子就會嚴格些。

Tyson Yoshi笑言去米蘭三天，有兩天都在床上受皮肉之苦，皆因他趁機去收集紋身，也有與太太一起把結婚Logo紋在手臂。（葉志明攝）

對於軒公張敬軒撰長文分享出席今次婚禮感受，Tyson直言真的很感謝對方，感覺好像多了一個阿哥，「Christy落樓梯時，佢安排樂隊奏《would you be mine?》，我都好似賓客咁，出場先知，而且他事前走上走落十幾次同樂隊夾好每個細節，還有我帶漏本誓詞，他就做小手工，半夜三更幫我把誓詞印出來，然後貼在囍帖背面，就連我們媽咪的妝髮佢都有幫眼，真係無得頂。」Christy指因為婚禮上兼顧很多事情，她忙到分身不暇，多得軒公做他們與當地Wedding planner的溝通橋樑。Tyson笑言真的不知如何報答軒公，想在當地買份禮物又發現對方什麼都有，「如果日後佢有啲咩真係用到小弟嘅話，我隨時幫手。」

Christy笑指軒公還幫他們與婚禮MC夾講稿、訓練語氣，認真唔話得。（葉志明攝）

談到為婚禮化妝師甩碌護航與網民開火，Tyson表示當時自己正在看法拉利博物館看車，原本演唱會和婚禮都辦得成功，突然看到這新聞，就像整盤冷水潑向他，即刻把他撻着，「我想講各位男士要聽老婆話，老婆係咁叫我唔好覆。我話唔好理我啦，跟住就覆咗。」

Christy表示婚禮美中不足是行落樓梯時，婚紗突然Kick住。（葉志明攝）

Tyson續言：「其實事件就好似以前返學時期，有啲同學好鍾意告狀，我們成班朋友奮鬥咗幾晚通宵把project做好，對方就跟老師投訴我哋日期寫錯咗，跟住我就忍唔住鬧佢，然後有班睇唔順眼嘅人就話：『哦！Tyson又鬧人』。不過Threads就係咁，唔係攞嚟鬧人，就畀人鬧，完美如軒公都試過畀人鬧。今次只係攞住兩把唔同尺嘅人互鬧，但我都慶幸我個名都仲可以炒到啲嗌交流量。」

Tyson 慶幸仲有畀人鬧嘅價值。（葉志明攝）

問到下次會否忍一忍？Tyson護妻說：「如果下次畀人鬧，會影響到佢（老婆），我就唔反駁了」，他又順勢為愛妻幾年前於「主人房」影性感照被指欠尊重一事澄清，Man爆說：「好似之前話Christy著得好性感喺主人房，當時我唔想畀人標籤富二代，所以就話同父母住，其實嗰間屋係我一個人住晒，嗰間係我嘅房。」問Christy獲老公平反是否很感動？她冧爆說：「佢向來都Man嘅，正義感大使，但情緒管理好緊要，我會教你。」

Tyson直言社交平台不想真實世界，他說出來就預了被鬧。（葉志明攝）

而兩人在森林大玩爆破的婚紗照同樣引起網民熱議，被批破壞環境，甚至有網民指見到燒著了雀仔。Tyson說拍攝的地點本身是一個戶外營地煮食區，他們放了一個長鐵兜，用麵粉配合噴出火焰製造效果，不是一直往上燒，「如果有啲專業人士指出嘅話，我會再反思，但我暫時唔覺嗰輯相有咩影響，日本特攝片都係咁拍，我慶幸仲有畀人鬧嘅價值。」

Tyson Yoshi表示如果有日連畀人鬧的價值都沒有，他就收檔轉行。（葉志明攝）

最後，講到不少出席賓客被他們婚禮感動？Tyson希望把這個喜悅傳給Jeffrey 魏浚笙接捧，「我有問佢，但佢話Evelyn（女朋友）都未同我求婚，我聽到呆咗！希望係佢啦。」