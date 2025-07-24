譚俊彥拍《麻雀樂團》向星爺偷師 受影視業寒冬影響八個月無工開

視帝譚俊彥今日（24/07）於電視城為下週出街的輕喜劇《麻雀樂團》宣傳，劇中他飾演麻雀館第二代傳人。譚俊彥接受《香港01》訪問時表示今次角色有別以往正氣形象，飾演一個貼地的麻甩佬，還要扮不懂英文，事前他特意翻看周星馳和許冠文電影偷師，「我唔敢講做出嚟嘅效果會同佢哋一樣，但從佢哋身上學到好多招數，角色都幾無厘頭。」

譚俊彥透露今次《麻雀樂團》中飾演的「司徒久」是一個很貼地的麻甩佬。（葉志明攝）

問到本身懂不懂打麻雀？譚俊彥表示略懂一二，媽咪是高手，「劇中有好多關於麻雀嘅嘢，有時大家睇唔明叫『幾飛』我即刻打畀阿媽，令我同媽咪都多咗話題，但我最強師傅其實係外婆。」

譚俊彥稱新劇充滿香港情懷和人情味。（葉志明攝）

談到現時市道不景氣，影視業正值寒冬，譚俊彥坦言對他也有影響，拍完《麻雀樂團》至《新聞女王2》，中間有八個月無工作，「我覺得又唔可以用寒冬嚟講，係時代喺度轉變緊，我記得許冠文講過而家啲短視頻畀你腦袋衝擊太快，邊有人畀錢入戲院睇戲，我無諗過電視劇都係，今時今日25集電視劇算係長，但我又唔擔心會冇，始終演員、導演係一個專業，或者我哋可以將每集嘅亮點剪成短視頻去迎合觀眾，我哋要隨著時代改變，否則好快被淘汰。」

在無劇拍的八個月裡，譚俊彥主要打理餐廳生意和湊女，「我都覺得機會係少咗嘅，但對新一代唔係全部冇好處，可激發每個人用盡全力。（這段時間少了多少收入？）呢方面我唔係好敏感，因為我啲錢係太太管，我見佢都未有投訴，應該都ok，最多各方面嘅開銷慳啲囉。而家所有錢其實都使在小朋友身上，除咗學費又有暑期班，阿女仲要箍牙。」

問到可會效法如王浩信等人到內地參與綜藝節目，從而增加財路？譚俊彥表示隨緣，但他要揀適合自己的工作，「都係嗰句，搵錢有好多辦法，希望儘量做返適合演員做嘅嘢。（要你跳《大展鴻圖》可以嗎？）我唔係話唔得，但要諗清楚做完之後會有啲咩嘢，我又唔係跳舞叻嘅人，純粹為流量又唔想，費事畀人笑。」

譚俊彥直言要努力工作賺小朋友的學費，但賺錢有很多方法，他會揀適合自己的工作。（葉志明攝）

譚俊彥又透露稍後生日（7月30日）將會一家人到新加坡旅行慶祝，生日願望除了《麻雀樂團》有好成績外，亦希望小朋友、太太及父母都身體健康。

另外，談到今次宣傳不見女主角李佳芯身影？譚俊彥直言大家都很掛住她，但知她在新劇要挑戰用國語講對白，所以都不敢打擾，希望對方劇組快點拍完放人回來宣傳。

問到有沒有想過在TVB首次跟李佳芯合作，便成為最後一次？譚俊彥認為這些是緣分，今次同李佳芯合作很舒服很開心：「由第一日開工，佢就傻女同我講話，呢套劇我儘量support你，因為劇情係圍繞你，然後我好認真咁同佢講，呢套唔係我嘅電視劇，係我哋嘅電視劇，大家一齊去完成呢件事。」