花旦張曦雯入行13年緋聞非富則貴　上月稱與男友小別勝新婚終分手

現年35歲的無綫花旦張曦雯今日（25日）被爆出與拍拖8年的加拿大混血男友Mark Brunyez分手，張曦雯除了在社交平台上刪去與混血男友Mark Brunyez的合照，二人更互相取消了關注。張曦雯於2012年參選《國際中華小姐競選》而入行，入行13年曾傳出過不少緋聞！

張曦雯與混血男友早已同居。（IG：@kelllycheung）

張曦雯愛得高調。（IG：@kelllycheung）

張曦雯上月曾與男友小別勝新婚。（葉志明攝）

張曦雯最近在社交平台分享了最近的感覺。(ig@kelllycheung)

過去，張曦雯曾與多位富二代傳出緋聞，當中包括胡杏兒老公Philip（李乘德）、黃淑儀的兒子徐肇平、著名練馬師告東尼的兒子Sean、莊思明的前男友Daniel以及無綫前主席、有「殼王」之稱的陳國強，位位都非富則貴，入行後張曦雯亦脫貧成功，由屋邨妹升呢住豪宅兼揸百萬名車！不過對於緋聞，她受訪時曾表示：「這緋聞不是真的，我只當笑話來看。圈中女藝人的賺錢能力好犀利，不需要靠男人。」

李乘德與太太胡杏兒合照。（IG：@hakkaphil）

徐肇平是資深演員黃淑儀的兒子。(ig@shaopin)

前無綫主席陳國強。（資料圖片）

而張曦雯在過去的訪問曾多次表示已視男友Mark為結婚對象，更透露原本可以到美國發展的男友為了自己選擇定居香港。而Mark的背景亦大有來頭，現年41歲的他曾在美國國際級投資大行任職程式交易部副總裁，近年在香港做環保生意。據知擁有健碩身材的他深受女生歡迎，但與Kelly拍拖後，有傳Kelly曾表示不希望男友身邊有太多狂風浪蝶，Mark為了對女友的專一所以在社交平台上unfollow所有女生，更絕跡夜店。上月，張曦雯被問經常不在香港可會令男友投訴，張曦雯說：「我男朋友佢自己都好忙，佢都唔喺香港，我哋已經習慣咗，小別勝新婚。」可惜，二人最終分手收場。