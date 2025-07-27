前玉女歌手隱退24年近況極致回春　曾拍三級片陷低潮一度濫藥險死

現年54歲的80年代女歌手甄楚倩當年因唱腔神似梅艷芳而走紅，1988年憑《深夜港灣》一曲入屋，成為一代玉女歌手，但後期她轉行性感路線，更曾接拍三級片，直至2000年盛傳她未婚懷孕，翌年誕下一子後淡出幕前。近年虔心修佛的甄楚倩生活低調，只會間中現身朋友聚會。近日有網民分享了為甄楚倩慶祝生日的照片，曝光其最新狀況。

甄楚倩當年以玉女歌手身份出道，人氣相當高。（電影截圖）

之前keep得幾好。（Facebook@甄楚倩 Yolinda Yan）

甄楚倩於2001年誕下兒子後，甚少公開現身，只在2023年出席梅艷芳生前好友連炎輝慶祝入行40周年的晚宴。息影多年來，甄楚倩一直都有與粉絲保持聯絡，日前甄楚倩再與粉絲慶祝生日。在網民分享的照片中，甄楚倩穿上藍色恤衫，手抱鮮花，生日過得簡單開心。而甄楚倩看起來精神飽滿，皮膚非常緊緻，完全不似年屆54，亦保持Fit爆身材。

甄楚倩於2023年激罕現身，賀炎連輝入行40周年。（葉志明攝）

甄楚倩臉部略見紅腫，但身材依然惹火。（葉志明攝）

甄楚倩近况曝光，樣貌大回春。（小紅書）

甄楚倩原名俞瑞兒，曾在1987年參加由亞視舉辦的《未來偶像爭霸戰》，由於唱腔跟梅艷芳相似而在樂壇火速走紅。後來她唱而優則演，曾拍過不少電影，至1993年突然告別樂壇從商。可惜一場金融風暴，令甄楚倩無奈要復出幕前，但人氣大不如前，她毅然接拍由王晶監製的三級片《滿清十大酷刑之赤裸淩遲》作全裸大膽演出，轟動一時。甄楚倩曾在訪問中透露當年拍三級片時陷入人生谷低，更因情緒低落一度濫藥幾乎「出事」，直言感覺似走了一轉地獄。