71歲鄔友正負傷歐遊竟瞓捩頸拉傷疑中風　右半身麻痹：痛苦的假期

港姐港軍翁嘉穗近日與71歲富商老公鄔友正及兩個仔，一家四口到歐洲玩三個星期。期間翁嘉穗玩得盡興，沒有被丟失行李等不順影響心情；反而鄔友正出發前在睡房跌倒，撞傷腳導致右腳板骨裂，起了雞蛋般大的腫瘤。鄔友正堅持撐住柺杖去旅行，怎料到歐洲後病情加劇，不但「瞓捩頸」落枕，更不幸拉傷右半邊身體，鄔友正苦不堪言嘆：「痛苦的歐洲假期！」

翁嘉穗（Virginia）鄔友正恩愛如昔。（IG：@kashuivirginia）

1997年港姐冠軍翁嘉穗（Virginia）嫁予與海馬牌床褥創辦人兼七海化工集團主席、71歲鄔友正。（IG圖片）

翁嘉穗一家人去歐遊！（小紅書）

翁嘉穗與大仔細仔。（IG圖片）

難得一家人來到歐洲，鄔友正指不想卧床休息，便隨家人外出走動。但遊摩洛哥期間要行好多斜路樓梯，導致右半邊身拉傷麻痹，一度憂慮中風，他說：「要用力撐佳拐杖上落，可能拉扯得太緊要，以至右半邊身拉傷！整個右邊身體又痛又感覺麻痹！有少少擔心是中風！」

翁嘉穗靚爆遊歐！（IG圖片）

翁嘉穗靚爆遊歐！（IG圖片）

另外，鄔友正又因歐洲床褥太軟落枕，他說：「屋漏兼逢夜雨，歐洲床褥太軟，瞓捩頸！右腳痛加右頸痛！」他慘呻：「右頸痛＋右半邊身痛＋右腳痛=痛苦的歐洲假期！」不過鄔友正負傷捱痛完成了歐洲假期，完成了旅行後已極速回復心情，他樂觀發文：「少少傷痛，何足掛齒！」他又自認「鐵漢」全靠平時鍛鍊，「雖然71歲高齡，因為平時多鍛鍊，仍然是鐵漢一名！」鄔友正不捨歐洲，卻不得不回港工作，因養妻活兒緊要，他指：「始終要賺錢養妻活兒，工作才是重要，再唔捨得，都要面對現實，下星期返東莞及越南工作！」又指會密密練歌備戰《中年好聲音4》。

有網民建議他買電動輪椅代步，他認為：「自己走路才好！用電動輪椅，肌肉會萎縮，到時仲慘！」

鄔友正揸住柺杖都要跟家人周圍去。（小紅書）

鄔友正揸住柺杖都要跟家人周圍去。（小紅書）

鄔友正揸住柺杖都要跟家人周圍去。（小紅書）

翁嘉穗就玩得好開心。（IG圖片）

翁嘉穗就玩得好開心。（IG圖片）

翁嘉穗就玩得好開心。（IG圖片）

同家人去玩。（IG圖片）

同家人去玩。（IG圖片）

靚女。（IG圖片）

靚女。（IG圖片）

鄔友正歐遊期間落枕兼拉傷右半身導敢麻痺，險以為中風。（小紅書）