前TVB帥氣奸角罕談當年一劇被批收視毒藥　如今翻看實為隱藏神作

現年62歲的吳啟明是吳啟華哥哥，曾效力TVB七年，當中以神劇《大時代》中飾演「丁旺蟹」一角最為人熟悉。雖然如今已淡出幕前多年，但依然活躍社交平台，近日，吳啟明在社交平台分享當年拍攝經歷，但他所講的並非《大時代》，而是對部分觀眾而言比較冷門的《生死訟》，更形容該劇為「隱藏神作」。

吳啟明曾在經典劇集《大時代》中飾演丁旺蟹，令觀眾留下深刻印象。（網上圖片）

吳啟明的「丁旺蟹」一角，為人熟悉。

吳啟明近日透過助理在在社交平台發文，表示最近整理舊照挖到1994年拍《生死訟》的珍貴片場合影，照片中有永遠霸氣的「老爸」羅樂林，他和「親哥」方中信，以及「豪門阿媽」陳曼娜，「當年我們這『重組家庭』戲裡撕心裂肺。」

吳啟明更揭露當年兩件難忘事件，第一在香港，這個是全新的題材，說的是在大陸的犯罪案以及打官司的事件；第二，10幾頁的稿子單機拍攝，拍了6個小時時間，演員壓力很大，特別怕NG，雖然拍攝場地都有冷氣，但是拍完所有人全部大汗淋漓。

吳啟明表示最近整理舊照挖到1994年拍《生死訟》的珍貴片場合影。（小紅書）

分享拍攝經歷。（小紅書）

翻查資料，有指《生死訟》因劇情太過悲苦而不受觀眾歡迎，成為1994年TVB最低收視的黃金時段電視劇，亦是TVB歷來第三低收視劇集，僅次於2021年的《刑偵日記》及2022年的《雙生陌生人》。此劇亦因為收視極低而被刪減5集至20集，其後在電視也極少在重播。吳啟明認為：「這部劇當年被稱『收視毒藥』，其實是隱藏神作！鄧萃雯演我大姐馬潔含冤赴死，槍決前寫信說『世界很美，只是我不夠幸運』——這場戲郭晉安衝上山坡聽見槍響的鏡頭，我到現在想起都鼻酸。關詠荷演的火柴頭（葉蔚）和張延的螢影姐妹，戲裡為郭晉安癡戀成劫，戲外卻是新人首秀！」

有指《生死訟》因劇情太過悲苦而不受觀眾歡迎，成為1994年TVB最低收視的黃金時段電視劇。（《生死訟》劇集截圖）

吳啟明劇中甚有發揮。（《生死訟》劇集截圖）

當年郭晉安（前）和關詠荷非常青澀。（《生死訟》劇集截圖）

回想當年，吳啟明直言：「當年我們拍得又痛又爽！現在重看，發現劇中台詞『人無貴賤，心正即光明』——依然刀刀見血啊。」有網民興奮表示：「哇哦，前段時間才剛重溫完這部，竟然還能時隔這麼多年看到幕後花絮照」、「這部非常好看非常壓抑，我從沒看過那麼壓抑鬱悶的電視劇。但是真的非常非常好。太小眾，我這個超級tvb fan都去年才看到」，也有網民大讚吳啟明：「很帥很有才氣又特別低調！」

網民留言。（小紅書）

吳啟明在1987年由無綫藝員訓練班畢業後加入TVB，但事業發展未算順利，多數飾演反派，當中最為人熟悉的是在《大時代》中飾演丁旺蟹，1995年拍完電影《狼吻夜驚魂》後他毅然離開娛樂圈，在幕前銷聲匿跡。據知吳啟明先後做過投資顧問及保險經紀，有傳他曾因炒股致欠債過千萬，更曾在街頭被人伏擊，關於他的傳聞滿天飛，直至2018年他投資三百幾萬開餐廳，當時鄭少秋、邵仲衡、陶大宇、郭政鴻都有捧場，而餐廳亦頗受食客追捧，每個月的收入一直穩定在六位數，但去年受疫情影響，餐廳生意大跌，最終吳啟明忍痛結業。

丁家父子重聚，相當難得。（視覺中國）

網民大讚吳啟明：「很帥很有才氣又特別低調！」

近年潛心鑽研廚藝的吳啟明，曾跟隨不少名廚學藝，成為隱世廚神，他亦曾透露無意重返幕前，享受低調生活。雖然餐廳結業，但吳啟明沒有放棄飲食業，而是轉型做網店賣雞，並用了兩個月時間秘密研製了各種煮法，每隻定價360元，包送到府上，每日限定100隻，收入依然可觀。

吳啟明轉型做網店賣雞。（影片截圖）

除了經營網店之外，吳啟明亦有分享自己自彈自唱的短片，早幾年他曾翻唱《刻在我心底的名字》mix《Reality》的版本，而由於吳宗憲早前爆料指奪得台灣金曲獎「年度最佳歌曲」的盧廣仲的歌曲《刻在我心底的名字》，涉嫌抄襲英國經典歌曲《Reality》，言論一出即時令吳啟明的翻唱片段一夜爆紅，網民紛紛大讚他歌聲動聽。其實吳啟明一向都有彈琴及作曲，他更曾獲邀為由李東旭和劉仁娜主演的人氣韓劇《觸及真心》作曲，歌曲《Falling Down》由韓國女團gugudan成員HANA主唱，大受韓迷歡迎！至近年，吳啟明再變回低調，先有露面。