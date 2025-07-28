佘詩曼《新聞女王2》殺青因一事感不快扁曬嘴　爆有男星把口好衰

佘詩曼前年憑劇集《新聞女王》「Man姐」一角，在《萬千星輝頒獎典禮》上橫掃3大獎項：「最佳女主角」、「大灣區最喜愛TVB女主角」及「馬來西亞最喜愛TVB女主角」，榮膺三料視后，更破記錄成為首位3度奪得「最佳女主角」的女演員；由於劇集受歡迎，TVB乘勢開拍《新聞女王2》，且拍攝進度理想，6月底已完成所有深圳戲份，香港部分亦進入尾聲，有望年底可播出。近日，作為劇中靈魂人物的「Man姐」佘詩曼，其戲份亦終於殺青，在完成全劇拍攝後，她於社交平台有感而發，當中更因一事感到不開心，究竟所謂何事呢？

佘詩曼分享分別在深圳和香港的殺青花絮影片。（IG@charmaine_sheh）

佘詩曼分享分別在深圳和香港的殺青花絮影片。（IG@charmaine_sheh）

佘詩曼分享分別在深圳和香港的殺青花絮影片。（IG@charmaine_sheh）

佘詩曼分享分別在深圳和香港的殺青花絮影片。（IG@charmaine_sheh）

佘詩曼近日完成三個月的《新聞女王2》拍攝，在社交平台分享道：「話咁快又三個月喇～《新聞女王2》順利殺科喇！有說不盡嘅不捨…唔捨得晚晚午夜凶鈴監製 @chungshukai（鍾澍佳）研究劇本！超唔捨得同我朝夕相對一齊奮鬥嘅每一位演員！好唔捨得每日為我們流汗水嘅每一位幕後！最唔捨得當然係沉醉喺Man姐狀態嘅90天！好唔想..但係都要講…『各位哩節報道嚟到呢度，我係你哋嘅主播文慧心，再見。』

佘詩曼直言拍完是有少少不開心，因為不知道會不會再有機會演Man姐這個角色。（IG@charmaine_sheh）

平實給人感覺硬淨的佘詩曼扁嘴強忍眼淚，表示：「我會很不捨得和很掛念Man姐。」（IG@charmaine_sheh）

佘詩曼指《新聞女王2》中，女性的力量是再強一些，而且她覺得就算幾強的人都會有挫折。（IG@charmaine_sheh）

此外，佘詩曼亦分享分別在深圳和香港的殺青花絮影片，以及談及今次拍攝的心路歷程，她坦言：「其實我是有一點點不開心，因為我不知道會不會再有機會演Man姐這個角色。」說畢，平時給人感覺硬淨的佘詩曼扁嘴強忍眼淚，續說：「我會很不捨得和很掛念Man姐。」

佘詩曼劇透與黃宗澤是敵對。（IG@charmaine_sheh）

佘詩曼表示與黃宗澤合作好開心，在拍攝現場，大家都會研究一下怎樣互寸。（IG@charmaine_sheh）

佘詩曼笑指黃宗澤「把口真係好衰」。（IG@charmaine_sheh）

佘詩曼稱與黃宗澤合作好好玩。（微博圖片）

佘詩曼透露《新聞女王2》裡面的Man姐跟上一輯很不同，今次會講述很多Man姐的心路歷程，所以都是隨著劇本，然後跟監製溝通怎樣演，「我覺得今次可以表達一樣東西，就是女性的力量是再強一些，其實我覺得每一個人，就算幾強的人都會有挫折，都會有內心隱藏的秘密，或者一些不想記得的過往，但很多時可能會被一些事情而觸發出來，當這些恐懼或者是沒自信，或者是很迷茫的時候，怎樣去解決？怎樣去重新站起來？我覺得這點是我自己和Man姐都可以從中學到的東西，也可以給到女性很多鼓勵。」

佘詩曼指《新聞女王2》中，與夏文汐關係很微妙。（IG@charmaine_sheh）

兩人劇中一碰面就吵架！但也有甜蜜的時刻。（IG@charmaine_sheh）

夏文汐早前開工被捕獲，她配合角色設定，以俐落盤髮、墨鏡配搭一身女強人裝束示人，雙手翹起散發強大氣場，霸氣十足。（小紅書截圖）

佘詩曼又預告《新聞女王2》會更精彩，因為有黃宗澤和夏文汐的加入，兩位都是很重要的人物，「不用說，黃宗澤肯定是跟我敵對的，這次我們的合作，我覺得是好玩的，因為在拍攝現場，大家都會研究一下怎樣互寸，我覺得這方面跟上次都很不同，因為『佢把口真係好衰』。至於Pat姐（夏文汐飾演），她是比Man姐更強的人，就是因為有她的出現才有Man姐。但我們之間的關係很微妙，我覺得很正，我們都很主觀，很有自己的看法，一碰面就吵架，其實我們是對人不對事，所以也有一個甜蜜的時刻。」不少網民留言表示期待，相信劇集出街時，有望再掀起追劇潮。

殺青當日，佘詩曼表示很想念全劇的演員。（IG@charmaine_sheh）

佘詩曼正拍攝《新聞女王2》最後一場戲。（IG@charmaine_sheh）

殺青一刻，開心到振臂高呼。（IG@charmaine_sheh）