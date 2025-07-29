TVB靚仔視帝獲粉絲來回兩小時送機　原因只為一件事：絕對係值得

48歲的陳山聰近年事業、家庭兩得意，兒子Jace陳霆軒轉眼間亦已K2畢業，並在結業禮上勇奪獎項，令身為爸爸的他眉開眼笑高呼：「真係光宗耀祖﹗」現時正值暑假，陳山聰享受家庭樂外，醉心醒獅的他，日前還抽時間親赴馬來西亞出席一個醒獅活動，回港前，有粉絲更不怕辛苦，花上來回兩小時親赴機場送偶像機，並坦言絕對是值得，究竟發生什麼事呢？

陳山聰憑《金宵大廈2》終奪視帝。(資料圖片/葉志明攝)

Jaco早前在學校得獎，陳山聰興奮指仔仔「光宗耀祖」。（IG@joelshanchung）

醉心醒獅的陳山聰，日前抽時間親赴馬來西亞出席《雲頂世界獅王爭霸戰頒獎典禮》。（IG@3keung）

陳山聰大展功架。（IG@3keung）

陳山聰表示醒獅運動絕對不容易：「正所謂台上十分鐘，台下十年功。」（IG@joelshanchung）

近日，有粉絲於社交平台分享在馬來西亞送陳山聰上機的片段，並寫道：「兩（來）回兩個鐘，為咗送你機見一面，絕對係值得噶。」片中可見，戴上Cap帽的陳山聰打扮低調，但難掩星味，獨自排隊辦理登機手續，未有助手陪同。面對粉絲前來送機，他友善地拉下口罩與對方交流，全程毫無架子，更叮囑粉絲回程要小心駕駛，貼心舉動讓對方非常感動，直呼：「你永遠都係咁好！」

陳山聰獲馬來西亞粉絲特意到機場送機。（小紅書）

陳山聰獨自排隊辦理登機手續，未有助手陪同。（小紅書）

拉下口罩更粉絲道別。（小紅書）

陳山聰離開時貼心叮囑粉絲回程小心駕駛。（小紅書）

+ 3

其實此行陳山聰是以「國際獅兄弟同學會」主理人身份到馬來西亞出席頒獎禮，除了在典禮上表演打鼓展現深厚功底外，他亦在台上分享道：「醒獅運動絕對唔容易，正所謂台上十分鐘，台下十年功，你哋好嘢！」陳山聰自3歲起學習舞獅，並創立醒獅會推廣傳統文化，兒子Jaco雖年紀輕輕，但已繼承父親的熱情與天賦。早前，陳山聰更帶同Jaco表演舞獅，父子檔上陣，Jaco舞得有板有眼，盡得爸爸真傳。

陳山聰帶同Jaco表演舞獅，父子檔上陣。（IG@joelshanchung）

Jaco功架十足。（IG@joelshanchung）