63歲亞洲舞王被捕獲生圖凍齡狀態驚人似30歲　一年四季只飲一樣嘢

現年63歲的杜德偉（Alex）早年憑一曲《脫掉》紅遍兩岸三地，更有「亞洲舞王」稱號。他於2012與年輕24歲的攝影師太太李曉冰結婚，婚後兩人育有一子，家庭生活幸福美滿。近年杜德偉因參與內地綜藝《披荊斬棘2》，令其人氣回升，在內地獲得不少演出和曝光機會，又開巡迴演場會，唱跳實力被讚不輸年輕偶像。

杜德偉近年因參與內地綜藝《披荊斬棘2》，令其人氣回升。（《披荊斬棘2》截圖）

杜德偉於2012與年輕24歲的攝影師太太李曉冰結婚，婚後兩人育有一子，兒子轉眼間今年已8歲多。（IG圖片）

杜德偉唱跳實力被讚不輸年輕偶像。（IG圖片）

近日，有網民分享一段杜德偉於內地工作結束後的下班影片，引發熱議。片中，剛完成工作的杜德偉雖略顯疲態，但見到守候多時的粉絲仍展現其親和力，不僅耐心停下腳步為眾人簽名，離開時更笑容滿面揮手道別，完全零架子。

有網民近日分享一段杜德偉於內地工作結束後的下班影片。（小紅書）

杜德偉耐心停下腳步為粉絲簽名，太太在旁陪伴。（小紅書）

更令人驚嘆的是，年過60的他依然保持極佳狀態，一頭濃密短捲髮搭配格紋襯衫、圓領T恤及短褲，整體造型活力十足，顯得格外年輕，粉絲狂讚：「這明明就是三十歲的老闆哦」、「他是真不顯老啊」、「好年輕」、「到底怎麼保養的？」

盡現親和力。（小紅書）

杜德偉離開時更笑容滿面項粉絲揮手道別，完全零架子。（小紅書）

對於網民好奇到底是怎麼保養的？杜德偉曾透露自己並非「凍齡」，而是全靠自律，讓身體維持最好狀態。他分享自己每餐定時定量，日常飲食極為清淡，平時少吃油、鹽、醬、醋、炸、烤、辣等重口味食物，更堅持一年四季只喝熱飲、極少吃冰。

杜德偉keep得勁好。（小紅書）

杜德偉凍齡之道就是「自律」。（小紅書）