劇集女一萬歲請酒店西餅諷「你哋冇幾可食到」　男星嬲爆禁劇組食

梁思浩、吳家樂有份主持的網台節目《娛樂好好玩》近日推出爆料番外篇《忽然一爆》，日前二人就講到拍劇的「萬歲文化」，指有位女星請食四盒西餅，但同劇男星下令唔准食，更斥：「邊個食邊個無骨氣！」

梁思浩、吳家樂有份主持的網台節目《娛樂好好玩》近日推出爆料番外篇《忽然一爆》，日前二人就講到拍劇的「萬歲文化」。（YouTube@娛樂好好玩）

梁思浩指當年拍劇時有女星食西餅：「有個女藝人，好開心拎住四盒西餅，『屎窟趷趷』行入嚟現場話『咁多位，我買咗啲蛋糕返嚟畀你哋食呀，請你哋咁多位食蛋糕呀，六星級酒店，你哋冇幾可食到㗎！你哋應該冇乜機會㗎！」梁思浩指當年的西餅都要大約$60一件，即大約現時$200左右。

梁思浩指當年拍劇時有女星食西餅：「有個女藝人，好開心拎住四盒西餅，『屎窟趷趷』行入嚟現場話『咁多位，我買咗啲蛋糕返嚟畀你哋食呀，請你哋咁多位食蛋糕呀，六星級酒店，你哋冇幾可食到㗎！你哋應該冇乜機會㗎！」（YouTube@娛樂好好玩）

由於該女星的說話聽起來好「有骨」，她去服裝間換衫時，同劇男藝人警告眾人：「你哋邊個食，邊個就冇骨氣！人哋咁樣講嘢，你哋都夠膽食，你哋冇骨氣呀！」結果蛋糕一直無人問津、原封不動，直至幾場戲後有位服裝間肥妹職員很想食，她對下禁令的男藝人：「我個人冇乜骨氣㗎，我可唔可以食呀？」對方回答：「食啦食啦！食咗你個人冇人格。」終於到收工時，四盒蛋糕仍然一件都沒少。

由於該女星的說話聽起來好「有骨」，她去服裝間換衫時，同劇男藝人警告眾人：「你哋邊個食，邊個就冇骨氣！人哋咁樣講嘢，你哋都夠膽食，你哋冇骨氣呀！」（YouTube@娛樂好好玩）

西餅一直無人敢食，直至幾場戲後有位服裝間肥妹職員很想食，她對下禁令的男藝人：「我個人冇乜骨氣㗎，我可唔可以食呀？」對方回答：「食啦食啦！食咗你個人冇人格。」終於到收工時，四盒蛋糕仍然一件都沒少。（YouTube@娛樂好好玩）

吳家樂估計兩人關係一早已經惡劣，蛋糕只是導火線，而大量網民就推測是翁虹或袁詠儀，留言：「蛋糕女星係靚靚，佢親口承認。」、「西餅女藝人係翁虹.村長講過N萬次」其實梁思浩都有提供三大線索，（1）該女星是女一；（2）被問女星是選美還是訓練班入行，他說：「我又唔知佢咩出身，突然間出現喺個娛樂圈。」（3）事件中的女星與男藝人，合作過幾套劇。針對第二點的話，似乎嫌疑人不是港姐冠軍袁詠儀，以及亞姐冠軍翁虹，到底是思浩記錯抑或有其他原因，就不得而知。

網民留言熱議，競猜「西餅女星」兩大嫌疑人。（YouTube@娛樂好好玩）

不少網民指是女星袁詠儀，但眾所周知她是選美冠軍，與梁思浩所講的有出入。（資料圖片/葉志明攝）