29歲港姐冠軍坐擁兩層英國樓圓富婆夢　返港嘆片皮鴨唔憂TVB少Job

29歲港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）人靚聲甜，曾演《愛·回家》呂冠君，可惜入行後參演過的劇集只有約5部，今年在TVB播出的劇集至今只有已播畢的《奪命提示》。謝嘉怡近日終於英國返港，嘆片皮鴨之餘，又指返到亞洲好開心。

謝嘉怡。（@ig 謝嘉怡Lisa）

謝嘉怡北上拍戲。（截圖）

謝嘉怡在限時動態分享片段，在英國逗留約一個月後，謝嘉怡回來先嘆亞洲菜。謝嘉怡表示：「It feels so good to be back in Asia（回到亞洲感覺真好）」已完全適應亞洲生活。謝嘉怡今為商界新貴，她早於英國有兩層樓揸手，她曾透露在大學時已經買下人生第一層樓：「我在大學讀書時也在全職工作，我非常幸運仍能和父母一起住，我不需要買柴米油鹽。我儲起當時的薪金，不斷儲蓄，然後到大學二年級，已經儲了足夠的錢去支付首期。」謝嘉怡隨後再將房子出租，用收來的租金還完貸款，再成功購入第二層樓。

謝嘉怡的爺爺在大埔運頭街經營雞粥店，其父親則曾在蘇格蘭開設中餐館及炸魚薯條餐廳，而謝嘉怡爸爸又曾在2014年創辦兩間再生能源公司，他任職公司首席執行官，主要研發水凝劑和海水泵蓄能（再生能源）科技。

謝嘉怡好開心返到亞洲。（IG圖片）

「最強打女」何慈茵與「泰拳女神」謝嘉怡拍《奪命提示》。（TVB截圖）

謝嘉怡上節目才會難得花心思打扮。（IG@lisamarie_tse）

謝嘉怡工作時會精心打扮。（IG@lisamarie_tse）

Lisa只有160cm 高。(謝嘉怡ig)

Lisa的下頜線好靚。(謝嘉怡IG)

謝嘉怡（節目截圖）

謝嘉怡是中英混血兒。（陳順禎攝）

謝嘉怡。（資料圖片）

謝嘉怡的顏值好高。（陳順禎攝）