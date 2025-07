29歲港姐冠軍坐擁兩層英國樓圓富婆夢　返港嘆片皮鴨唔憂TVB少Job

29歲港姐冠軍謝嘉怡(Lisa)人靚聲甜,曾演《愛·回家》呂冠君,可惜入行後參演過的劇集只有約5部,今年在TVB播出的劇集至今只有已播畢的《奪命提示》。謝嘉怡近日終於英國返港,嘆片皮鴨之餘,又指返到亞洲好開心。

謝嘉怡在限時動態分享片段,在英國逗留約一個月後,謝嘉怡回來先嘆亞洲菜。謝嘉怡表示:「It feels so good to be back in Asia(回到亞洲感覺真好)」已完全適應亞洲生活。謝嘉怡今為商界新貴,她早於英國有兩層樓揸手,她曾透露在大學時已經買下人生第一層樓:「我在大學讀書時也在全職工作,我非常幸運仍能和父母一起住,我不需要買柴米油鹽。我儲起當時的薪金,不斷儲蓄,然後到大學二年級,已經儲了足夠的錢去支付首期。」謝嘉怡隨後再將房子出租,用收來的租金還完貸款,再成功購入第二層樓。

謝嘉怡的爺爺在大埔運頭街經營雞粥店,其父親則曾在蘇格蘭開設中餐館及炸魚薯條餐廳,而謝嘉怡爸爸又曾在2014年創辦兩間再生能源公司,他任職公司首席執行官,主要研發水凝劑和海水泵蓄能(再生能源)科技。

