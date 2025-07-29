29歲港姐冠軍坐擁兩層英國樓圓富婆夢 返港嘆片皮鴨唔憂TVB少Job
撰文：張寧兒
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29歲港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）人靚聲甜，曾演《愛·回家》呂冠君，可惜入行後參演過的劇集只有約5部，今年在TVB播出的劇集至今只有已播畢的《奪命提示》。謝嘉怡近日終於英國返港，嘆片皮鴨之餘，又指返到亞洲好開心。
謝嘉怡在限時動態分享片段，在英國逗留約一個月後，謝嘉怡回來先嘆亞洲菜。謝嘉怡表示：「It feels so good to be back in Asia（回到亞洲感覺真好）」已完全適應亞洲生活。謝嘉怡今為商界新貴，她早於英國有兩層樓揸手，她曾透露在大學時已經買下人生第一層樓：「我在大學讀書時也在全職工作，我非常幸運仍能和父母一起住，我不需要買柴米油鹽。我儲起當時的薪金，不斷儲蓄，然後到大學二年級，已經儲了足夠的錢去支付首期。」謝嘉怡隨後再將房子出租，用收來的租金還完貸款，再成功購入第二層樓。
謝嘉怡的爺爺在大埔運頭街經營雞粥店，其父親則曾在蘇格蘭開設中餐館及炸魚薯條餐廳，而謝嘉怡爸爸又曾在2014年創辦兩間再生能源公司，他任職公司首席執行官，主要研發水凝劑和海水泵蓄能（再生能源）科技。