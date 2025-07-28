東張西望｜小朋友面試班老師惡言無限輸出：戴返個口罩遮住佢個樣

今日（28日）的《東張西望》講到不少家長都會「望子成龍」，希望從小就培養讀書的氛圍，考到入名校更進一步而報讀面試班。但今集就有家長報《東張西望》投訴，有面試班老師迫害小朋友！當中更有家長生氣的說：「佢最過分呢，話覺得我小朋友醜樣！」

今集就有家長報東張投訴，有面試班老師迫害小朋友。(節目截圖)

除了上述的說話外，面試班的老師更不準小朋友哭、不準小朋友上廁所、不停責罵小朋友，而且她的言語更令小朋友感到驚嚇：「呢啲學習態度好差啊小朋友」、「冷靜未啊？你喊乜嘢啊？我真係對你最後一次警告啦，你喊咗10幾堂啦已經」、「點解去廁所？頭先上堂前先去完咋喎？你企吓先啦」、「呢班同學咩事啊？未試過有班同學做得咁差㗎喎」、「真係每個禮拜呢堂都非常angry」。

面試班的老師更不準小朋友哭、不準小朋友上廁所、不停責罵小朋友，而且她的言語更令小朋友感到驚嚇。(節目截圖)

面試班的老師更不準小朋友哭、不準小朋友上廁所、不停責罵小朋友，而且她的言語更令小朋友感到驚嚇。(節目截圖)

面試班的老師更不準小朋友哭、不準小朋友上廁所、不停責罵小朋友，而且她的言語更令小朋友感到驚嚇。(節目截圖)

家長A向《東張西望》表示老師整天都會針對她的小朋友：「覺得佢唔舉手囉，即係你唔舉手就係錯。」這名家長的小朋友最後都有舉手，但又被老師反罵：「已經上咗23分鐘啦，你先第一次舉手，你知唔知你浪費緊我時間。」而小朋友都對節目組表示「驚」。

家長A向《東張西望》表示老師整天都會針對她的小朋友。(節目截圖)

這名家長的小朋友最後都有舉手，但又被老師反罵。(節目截圖)

這名家長的小朋友最後都有舉手，但又被老師反罵。(節目截圖)

還有不少家長指出老師除了責備小朋友外，還會讓小朋友作出惡性比較：「如果你依家去到女拔萃見到佢，你輸啦！」其實小朋友只得4至5歲，但就要承受這些尖酸刻薄的語句，令到他們心生恐懼。家長B表示老師責罵到小朋友像軍訓：「有時嚇到佢企喺度，都唔敢企直個人！」連站著時有一點點的郁動都不行。

不少家長指出老師除了責備小朋友外，還會讓小朋友作出惡性比較。(節目截圖)

其實小朋友只得4-5歲，但就要承受這些尖酸刻薄的語句，令到他們心生恐懼。(節目截圖)

家長D表示最過分的地方是老師人身攻擊小朋友，老師跟她說：「佢唔小心衝口而出話我小朋友醜樣，佢後尾就知道自己講錯嘢，好快話佢都可愛嘅，佢都有佢可愛之處。不過但係佢話始終建議我哋去面試嘅時候，畀小朋友戴返個口罩，遮住佢個樣，佢話驚老師見到佢個樣會扣印象分。」

家長D表示最過分的地方是老師人身攻擊小朋友。(節目截圖)

節目組到面試班的地點尋找這位老師，但原來面試班只是租借教育中心一課室上課，而教育中心亦表示由7月14日開始已經終止與該老師合作。

節目組到面試班的地點尋找這位老師，但原來面試班只是租借教育中心一課室上課。(節目截圖)

節目組到面試班的地點尋找這位老師，但原來面試班只是租借教育中心一課室上課。(節目截圖)