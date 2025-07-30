視帝妻分享港姐經歷被嘲為釣金龜　網民不認同幫口還拖極有觀眾緣

港姐出身的單文柔（Phoebe）自嫁給視帝陳展鵬後，便逐漸淡出幕前，專心相夫教女，過着幸福少奶奶生活。隨着女兒「小豬比」陳諾瑤（Quinta）逐漸長大，單文柔近年重拾事業心，不僅推出自家製護膚產品，更積極經營社交平台，轉型為KOL，憑藉正面形象及觀眾緣深受品牌喜愛！

單文柔（Phoebe）自嫁給視帝陳展鵬後，便逐漸淡出幕前，專心相夫教女。（IG@smyphoebe）

單文柔近年重拾事業心，不僅推出自家製護膚產品，更積極經營社交平台，轉型為KOL。（IG@smyphoebe）

近日適逢新一屆《香港小姐競選》如火如荼進行，單文柔以「師姐」身份在社交平台拍片分享9年前的參賽點滴，並鼓勵大家說：「別怕舞台大小，人生處處是舞台，關鍵在於你是否有勇氣站上去，為自己發光！ 真心希望每個女孩都能自信、享受人生、勇敢做自己！」

單文柔自言當年抱著玩的心態參選港姐。

單文柔為2016香港小姐競選佳麗，最後以第10名完成。（資料圖片）

單文柔回想當時剛在英國倫敦藝術學院修讀完布料設計學士課程回港，媽咪想她找一份工作，她自己很想去嘗試新的東西和體驗，知道參選港姐可以去旅行（外景），又可以認識到新朋友，「最緊要當時有個時段給我想想將來可以做什麼，不用再被媽媽追問，所以就抱着想玩的心態參選港姐。」單文柔表示最難忘是面試時等的時間，佳麗們由出生聊到未來，所以那段時間都收穫了友誼，與劉穎鏇、張寶兒和魏韵芝至今仍是好朋友。

單文柔近日拍片分享當年參選港姐的點滴。（小紅書）

單文柔表示最難忘是面試時等的時間，佳麗們由出生聊到未來，所以那段時間都收穫了友誼，與劉穎鏇、張寶兒和魏韵芝至今仍是好朋友。（IG@smyphoebe）

至於參選中最震撼的事，單文柔一臉幸福地說：「當然是認識到我的下半生展鵬啦，因為我自己也沒有想到參加港姐的時候會認識到展鵬。」大家都以為展鵬是在決賽當晚對太太一見鍾情，但單文柔自爆其實在決賽前早幾天，剛巧她們在更衣室撞到，「當時的經理人就跟我們說，這個就是我們TVB的視帝，然後大家互相介紹一輪，那時才第一次見到展鵬。」

單文柔一臉幸福表示參選港姐最震撼的事，是認識到她的下半生陳展鵬。（小紅書）

決賽當晚，陳展鵬一眼就看中了單文柔。（影片截圖）

單文柔認為每位女仔最緊要知道自己參選港姐的目標，有的人選港姐希望可以成為藝人，也可能有些人是像她這樣想玩一下，想從中吸取經驗和獲得體驗，也可能有些人希望透過選港姐增加自信，或在網絡上增加知名度；所以最重要是滿足了自己的想法。而單文柔則坦言參選港姐讓她收穫了愛情和婚姻。

單文柔爆決賽前其實已經在更衣室見過對方。（小紅書）

單文柔坦言參選港姐讓她收穫了愛情和婚姻。（IG@smyphoebe）

但沒料到，單文柔真誠的分享，卻遭部分尖酸網民嘲諷：「為咗釣金龜啫，講咁好聽！」此言論隨即引發其他網民不滿，紛紛留言反駁：「人地英國讀完書返來，家境本身都唔差！」、「她家境還不錯滴！念的是服裝專業，可見一斑～」，更有網民幽默調侃：「我真唔覺得陳展鵬係金龜囉！」連陳展鵬粉絲也笑言：「笑死，雖然我係煎Pan粉絲，但你啱！」可見單文柔人緣甚佳，獲大批網民支持：「一看就是性格很好的女生」。

單文柔認為每位女仔最緊要知道自己參選港姐的目標。（小紅書）

網民留言。（小紅書）