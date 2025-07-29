香港天后前男友內地開騷勁受歡迎　身形Fit爆獲讚：比年輕更靚仔

現年48歲的劉浩龍1997年參加無綫電視及華星唱片合辦的《第一屆全球華人新秀歌唱大賽》奪冠而入行，出道至今近30年，兩年前亦成立個人工作室做老闆。雖然唱過多首經典金曲，不過始終紅歌不紅人，而最為人熟悉的就是跟天后容祖兒的一段戀情。近年劉浩龍主力在內地發展，除了登台及商演，更舉行內地巡迴演唱會。

現年48歲的劉浩龍出道至今已經超過28年。（資料圖片）

容祖兒2018年與拍拖6年的劉浩龍分手。（視覺中國）

日前劉浩龍在珠海橫琴舉行演唱會《劉浩龍「思覺失調20」巡迴演唱會》，當晚唱出多首Hit爆歌曲，而唱到《蒙面超人龍騎》主題曲《衝出去》時，更掀起全晚高潮。有不少網民事後都將現場片段分享到小紅書，更有人大讚劉浩龍是實力派歌手，不明白為何紅歌不紅人：「以前以為是陳奕迅唱的」、「集體回憶！」、「師兄！」、「呢首好正」、「童年回憶」。

劉浩龍在珠海橫琴舉行演唱會。（小紅書）

唱到《蒙面超人龍騎》主題曲《衝出去》時，掀起全晚高潮。（小紅書）

有不少網民大讚劉浩龍是實力派歌手。（小紅書）

更讚劉浩龍身形Fit爆。（小紅書）

另外，亦有網民大讚劉浩龍狀態極佳，穿起背心大曬麒麟臂身形並沒有走樣，看起來跟出道時沒有太大分別，凍齡力驚人：「非粉都有被帥到」、「看不出來48歲」、「雖然有眼袋 但都很年輕」、「好Fit啊而家」、「看得出有在健身」、「壯了很多」、「老來俏」、「其實他的歌都很好聽，思覺失調、滄海遺珠那段時間真的很火，不知道為啥中間沈了一直起不來」、「比年輕時更靚仔」。

有網民指劉浩龍凍齡力驚人。（小紅書）