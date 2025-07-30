百億視帝生日願望願祖國強大身壯力健　曾因肺炎昏迷入ICU險死

有「TVB收視福將」之稱的視帝歐陽震華近年主攻內地市場，又簽約英皇轉戰大銀幕，日前（28日）他迎來65歲生日，他在微博發文：「今日是小弟的生日，我的生日願望就是：願祖國強大，世界和平，男仕們就身壯力健，女仕們就永遠美麗，大家都開開心心過每一天！感恩，感恩，感恩🙏🏻🙏🏻🙏🏻 ​​​」之後又曬出老婆為他慶生的合照，並寫道：「謝謝每一份溫暖的生日祝福，感恩😊🙏🏻​​​」不少網民都留言向歐陽震華送上生日祝福，又大讚他生日都心繫祖國！

歐陽震華簽約英皇轉戰大銀幕。（資料圖片）

歐陽震華在拍攝《壹號皇庭》系列前一直在演藝路上浮浮沉沉，但《壹》劇「余在春」的角色卻令他由二、三線藝人搖身一變成為一線男星，接劇接到手軟之餘更幾乎每一套劇都大收旺場，成為了「無綫福將」。（電視畫面）

好拍檔！（微博@歐陽震華）

生日快樂！（微博@歐陽震華）

生日快樂！（微博@歐陽震華）

生日快樂！（微博@歐陽震華）

生日願望。（微博截圖）

其實歐陽震華一向有顆愛國心，他曾在內地節目《聲生不息》中表示希望棄用英文名Bobby：「我有個小小要求，就是想去掉我『Bobby』這個名字，因為我年紀大了，不想有一個小孩的名字。另外，我覺得有一個中文名字就夠了，華哥、華仔或者華叔，過兩年再做訪問就叫我做華叔，現在叫我華哥，不要叫我Bobby，好吧？謝謝。」之後歐陽震華更大談回歸感受，他表示見到有解放軍的車隊駛入香港，形容「我哋呢個仔出去流浪咁多年，爸爸媽媽終於嚟接我返屋企。最重要係我有真正身份，你問我咩人，我係中國，來自中國香港。冇變嘅地方？我呢度（指住心口）冇變。」

歐陽震華希望棄用英文名Bobby。（影片截圖）

歐陽震華擔任《聲生不息》嘉賓。（影片截圖）

歐陽震華認為自己有一個中文字就夠。（影片截圖）

歐陽震華叫大家不要再叫他做波比，可以叫華哥華仔或華叔。（影片截圖）

歐陽震華叫大家不要再叫他做波比，可以叫華哥華仔或華叔。（影片截圖）

歐陽震華錄影時不停落淚。（影片截圖）

而歐陽震華太太傅潔嫻亦有發文賀老公生日：「老公：衷心祝福你生日快樂！願永遠健康，快樂，平安，福氣，一直陪伴你🎂🎂🥳🥳🫶🏻🫶🏻😘😘 ​​​」可見兩人夫妻情深！歐陽震華與澳門前賭王傅老榕孫女傅潔嫻在1996年結婚，由於太太家世顯赫，傅潔嫻家族創辦香港富麗華酒店，又涉足房地產業務，有傳家族資產近百億，這段戀情不被看好，當時男方更被指「食軟飯」，但他就以行動來證明自己，更成為一線當紅小生，奠定了實力派演員的地位。2013年歐陽震華因食物「落錯格」導致急性肺炎，被送入醫院深切治療部，生命垂危，令太太及親友十分擔心，幸好最後順利醒來，當時醫生曾透露他昏迷時間愈長愈危險，甚至有可能成為植物人，而傅潔嫻就一直陪伴左右，出院時兩人不禁相擁而泣，場面溫馨又感人！

歐陽震華太太傅潔嫻亦有發文賀老公生日。（微博@RosannaFu）

睇演唱會。（微博@RosannaFu）

恩愛。（微博@RosannaFu）

恩愛。（微博@RosannaFu）

恩愛。（微博@RosannaFu）

歐陽震華好寵妻！（微博@梁思浩）

2013年歐陽震華因食物「落錯格」導致急性肺炎，被送入醫院深切治療部，生命垂危，令太太及親友十分擔心，幸好最後順利醒來，當時醫生曾透露他昏迷時間愈長愈危險，甚至有可能成為植物人。（視覺中國）