最成功華姐亞軍英國被偶遇曝光素顏真面目　網民質疑為什麼不美顏

2005年華姐亞軍，現年43歲的女神陳法拉與第二任丈夫Emmanuel Straschnov於2019年在法國結婚，法拉於2021年情人節在IG宣布囡囡小米妮出世，去年3月中再宣布細仔出世，組成了四口之家，一家人生活幸福美滿。陳法拉雖然已成為人妻兼且已生了兩個小朋友，但多年來無論樣貌身材都一直keep得好好，她亦從不介意素顏示人，主打一個真實自然美。

陳法拉keep得好好。(ig圖片)

陳法拉（IG@falachenfala）

陳法拉（IG@falachenfala）

今日有網民於社交網分享了在英國偶遇陳法拉的合照，以「愛丁堡偶遇陳法拉」為標題，留言寫道：「真人體態好少女，我在皇家一英里已經撞過她一次了，覺得這個人長得好像，但是真人是看上去跟年齡不符，後面又去Scotland whisky experience買威士忌，然後一出門就撞到了，大膽追上去問一下，拿谷歌的圖片問這個是不是你，她直接就承認了，然後我又問了兩次😂真是 然後就合影😂希望沒打擾到她」。從相中可見陳法拉素顏示人，呈現出最真實的美態。有網民質疑：「不能幫她美顏一下再發嗎？」博主即回應表示：「沒有任何修改 和濾鏡 美顏 待會美顏了又有人說是ai生成」。不少網民都大讚陳法拉的狀態很好，根本不需要美顏。

陳法拉於英國被偶遇。(小紅書)