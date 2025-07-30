真相猜‧情‧尋丨八仙嶺山火調查報告首曝光　團隊意外得出重要啟示

方東昇團隊出品的熱播新聞資訊節目《真相猜‧情‧尋》，今晚及明晚將播出最後兩集，最後一個探討個案為「八仙嶺山火之謎」。

八仙嶺山火相關剪報及新聞片段。

八仙嶺山火相關剪報及新聞片段。

1996年2月10日，八仙嶺發生嚴重山火，造成5死13傷，死者括馬鞍山馮堯敬紀念中學2名老師及3名學生。雖然死因庭裁定5名死者死於意外，但裁判官指起火原因必屬人為。慘劇發生至今，外界仍然有不少揣測，矛頭直指個別學生在小平原吸煙引致山火…真相至今依然成謎。

節目將首度曝光山火目擊者昔日受訪原片。

節目將首度曝光山火目擊者昔日受訪原片。

製作組嘗試接觸多名涉及事件的校長師生，絕大部分婉拒受訪，團隊鍥而不捨，繼續循多個途徑重組拼圖，找來大量剪報及新聞片段，包括首度曝光的學生受訪原片，提供現場重要資訊。節目又找來從未公開的山火調查報告，分析內文對案中重要人物張潤衡的關鍵描述，以及有學生向警方供稱見到現場有四名同學食煙的細節。報告又列明遠足路線不適宜14歲以下人士行走，有死者家屬慨歎：「咁細嘅細路哥，唔應該畀佢哋行條咁嘅路。」

關鍵人物張潤衡

關鍵人物張潤衡

為了釐清事實，解開疑團，採訪隊在山火29周年紀念日當天，和消防處前處長、八仙嶺山火跨部門調查小組主席郭晶強，重返八仙嶺多個關鍵位置，還原昔日師生的路線，分析抄小徑的風險。郭Sir透露當年在現場拾獲一個內藏香煙的腰包，到底主人是誰？又有否影響調查方向？對於有指學生吸煙或玩火引致慘劇，郭Sir認為最重要講證據：「你要證明呢個係起因，我哋冇真憑實據。」而在實地考察期間，採訪隊意外發現一些關鍵物品，從而得出重要啟示，到底是甚麼？

時任新界總區副消防總長暨八仙嶺山火跨部門調查小組主席郭晶強

時任新界總區副消防總長暨八仙嶺山火跨部門調查小組主席郭晶強

時任新界總區副消防總長暨八仙嶺山火跨部門調查小組主席郭晶強

除實地考察及翻查昔日重要資訊，製作組又積極聯絡多名關鍵人物，包括負責調查案件的時任大埔警區分區指揮官靳敦賢，及死者家屬A女士。A女士透露自女兒離世後，丈夫每年均會至少重訪八仙嶺一次與女兒「傾偈」：「佢久唔久上去睇吓佢（個女），帶佢鍾意食嘅糖、餅乾咁。」A女士又指雖然至今依然掛念女兒，但只會「喺個心嗰度」，並謂基於種種原因已放下、不再執著：「我放低喇，放低咪大家開心啲，無謂咁執著。」到底A女士經歷喪女之痛後，如何堅強地一路走來？A女士在節目中更以16字寄語涉事人士，真摯感人。

時任大埔警區分區指揮官靳敦賢警司

死者家屬A女士

死者家屬A女士