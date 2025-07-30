麻雀樂團｜譚俊彥用爺爺遺物增年代感　李佳芯Ali戴眼鏡變林亞珍

麻雀樂團｜小品親情劇《麻雀樂團》逢周一至五晚翡翠台八點半播映，《強人》系列金牌監製羅永賢Marco、夥拍其最佳拍檔黃偉強編審，主要演員有譚俊彥、李佳芯、郭柏妍、姜大衛、韋家雄、何啟南、黃庭鋒、胡敏芝及謝東閔！《麻雀樂團》7月29日第二集Ali與阿譚有大量對手戲，二人大晒喜感之餘，更要齊齊戴「假髮」逆齡15年演學生妹及後生仔。



劇照。有冇人覺得Ali呢個樣有啲《家有囍事》嘅伍詠薇Feel…

劇照。有冇人覺得Ali呢個樣有啲《家有囍事》嘅伍詠薇Feel…

《麻雀樂團》7月29日第二集劇情講述司徒久（譚俊彥飾）自得悉女兒家明（郭柏妍飾）是大提琴手後，向來麻甩的他竟在家中添置了一組超昂貴高級古典樂音響，令程朗（黃庭鋒飾）及程晴（胡敏芝）大感無奈......為了積極爭取與阿女家明相處機會，久哥不理「管家婆」兼麻雀館會計鐵姐（李佳芯Ali飾）反對，大額投資港灣樂團。

點解Ali扮薯咗都可以咁可愛。

點解Ali扮薯咗都可以咁可愛。

麻雀樂團｜Ali搜百副眼鏡「傻氣大增」

Ali與阿譚有大量對手戲，二人大晒喜感之餘，由於劇情交待了Ali為何鍾情阿譚多年，二人更要齊齊戴「假髮」逆齡15年演學生妹及後生仔。先說Ali的逆齡Look，除了又厚又娘的假髮，還有一副「薯嘜膠框眼鏡」，令Ali瞬間「傻氣大增」，望落還有點似林亞珍！對此，阿譚接受官方訪問時爆料指，Ali為了演活薯感十足的入世未深學生妹，她與阿譚齊齊衝入化妝間搜羅眼鏡，結果從百多副眼鏡中精挑細選了現在這一副：「我同Ali一開廠就衝入化妝間搵咗百幾副眼鏡，我幫佢揀咗十幾廿副出嚟，佢自己再揀咗呢一副。」

可愛抹嘴

談到自己的「長假髮豪氣青年」造型，阿譚笑言感激團隊的精心設計及打造，並謂只要與Marco合作，他便整個人交給梳化團隊「處置」：「Marco成日教我要相信側邊嘅人，所以我每次造型，都完全相信團隊。」不過向來處事認真的阿譚，還是細心地幫角色加了一隻別具意義的手錶，以增加角色年代感：「十五年前嘅久哥戴嗰隻金錶，其實係我自己公公留畀我嘅遺物，我覺得好啱久哥15年前嗰個年代戴，估唔到戴咗真係年代感出晒嚟。」阿譚透露，為了配合劇情，稍後還會出動私伙菲林相機與Ali影畢業相，相當有心。

阿譚為增加角色年代感出動公公遺物-金錶，勁有心。

阿譚為增加角色年代感出動公公遺物-金錶，勁有心。

傻氣冧豬樣好Cute呀。