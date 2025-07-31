前港姐慶祝囝囝11歲生日大曬全家福　再婚嫁隱形富豪曾傳婚姻觸礁

曾在1996年參選港姐的陳伶俐，落選後簽約TVB成為旗下藝人，因工作關係結識林敏驄，兩人在1998年結婚，至2008年正式離婚，兩名兒子林肯（Lincoln）和林善（Yohji）跟隨媽媽生活。2012年陳伶俐再婚嫁給新加坡隱形富豪胡嘉烈後人劉頌銘，並誕下兒子劉駿浠（Marengo）。日前陳伶俐同老公一起為寶貝仔慶祝11歲生日，大曬全家福！

陳伶俐與前夫林敏驄育有兩子林肯（Lincoln）和林善（Yohji）。（IG@brianna.0li）

2012年陳伶俐再婚嫁給新加坡隱形富豪胡嘉烈後人劉頌銘，並為對方誕下一子。（IG@brianna.0li）

超級豪宅！（IG@brianna.0li）

狀態更勝從前！（IG@brianna.0li）

與梁洛施、唐詩詠聚會。（IG@brianna.0li）

同麥玲玲。（IG@brianna.0li）

為囝囝慶祝11歲生日。（IG截圖）

為囝囝慶祝11歲生日。（IG截圖）

陳伶俐與劉頌銘結婚多年一直十分恩愛，據知劉頌銘的家族生意遍佈新加坡、香港及內地，婚後陳伶俐搬入夫家位於山頂布力徑的超級富豪級獨立屋，與老爺奶奶同住，大宅背山面海，室內面積達3,000呎，設有過千呎戶外花園，俯瞰無敵海景。而陳伶俐婚後亦一直過着養尊處優的生活，不時與老公二人世界去旅行，閒時相約好友聚會，生活自在！

婚後陳伶俐搬入夫家位於山頂布力徑的超級富豪級獨立屋，與老爺奶奶同住。（IG@brianna.0li）

設有過千呎戶外花園。（IG@brianna.0li）

陳伶俐與奶奶相處融洽，除了獲贈新加坡市值億半的豪宅作禮物之外，更曾獲奶奶送上生日驚喜，相當幸福！（IG@brianna.0li）

婚後陳伶俐一直過着養尊處優的生活，不時與老公二人世界去旅行。（IG@brianna.0li）

不過今年1月陳伶俐48歲生日時曬出獨照，並寫道：「打開第48頁。#鼓勵自己 #欣賞自己 #稱讚自己 未必做得最好，但已盡力而為。世事無常，多謝所有愛錫我的人，繼續努力學習，迎接更多的頁數。」老公及家人都未有陪伴在身邊，形單影隻，因而惹來外界猜測婚姻現暗湧，但今年4月她就與老公合體睇謝霆鋒演唱會，力證兩人依然甜蜜！

今年1月陳伶俐迎來48歲生日，但老公及家人都未有陪伴在身邊，形單影隻。（IG@brianna.0li）

今年4月陳伶俐與老公合體睇謝霆鋒演唱會，力證兩人依然甜蜜！（IG截圖）