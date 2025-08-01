東張女神琴技竟達演奏級　曾開琴室慘蝕7位數：今年捲土重來

東張女神梁敏巧（Maggie）自從參加TVB戀愛真人騷《女神配對計劃》後人氣急升，港姐出身的她除了口才了得外，澎湃的身材亦曾一度成為熱話！除此之外，她亦相當有內涵，私下更是一名鋼琴老師，據知她6歲開始學習鋼琴，琴技已達演奏級，更曾投資7位數開琴室！

梁敏巧近年人氣急升！（IG/@maggiemanhau）

私下是鋼琴老師！（IG/@maggiemanhau）

曾拍片教練琴手型！（IG/@maggiemanhau）

梁敏巧接受《香港01》訪問時透露目前仍有擔任鋼琴老公的工作，她稱：「我仲有教小朋友彈琴，盡量一個禮拜一次，點忙都好都會抽時間教佢哋，因為都跟咗我好耐，都好多謝家長好理解好明白，都有配合。（幾時開始教琴？）我16、7歲嗰陣，隔離鄰舍問我教唔教琴，咁我就開始教琴，都教咗13、4年，一直都Keep得教緊。」

非常厲害！（受訪者提供）

好有氣質！（截圖）

有耐性！（受訪者提供）

非常有內涵！（截圖）

梁敏巧曾透露自己有個爛賭媽媽，曾經輸掉一家人的安樂窩，她從小就靠琴補貼生活：「 疫情嘅時候係我啱啱入行，嗰陣幕前係零工作，都係靠教琴嚟維持生活。另外，讀書嘅時候，所有生活費同零用錢都係靠教琴同其他Part time嚟補貼。」梁敏巧與爸爸亦曾創業開琴行，可惜慘蝕7位數：「爸爸都想我開間琴行，其實我喺2019年嘅時候喺內地開咗間琴行，可惜一開就遇上疫情，所以就好唔順利。打算今年就捲土重來，會喺珠海度開一間新嘅琴行，其實所有前期工作都搞掂晒，包括裝修設計、課程同招生都搞掂晒，希望10月可以順利開到。（投資幾錢？）新嗰間投資六位數，舊嗰間就蝕咗七位數。」

厲害！（受訪者提供）

環境不錯！（受訪者提供）

琴行！（受訪者提供）