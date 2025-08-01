樂壇天后激罕談15年「姊弟戀」婚姻　認節奏有差距：會有啲卡住

樂壇天后楊千嬅日前到新城廣播，接受程凱欣主持的《原來生活好快樂》錄音訪問，剛巧與千嬅推出的新歌《Live MY Life》概念十分脗合。千嬅在訪問中與程凱欣深情對話，她除了回顧過去三十年人生，更大談與老公丁子高的相處之道。



楊千嬅接受程凱欣訪問。

千嬅透露去年完成21個月的巡迴演唱會，所以在農曆新年前已開始休息。「適逢今年三十周年，歌迷成日問幾時出新歌，自己又準備好唱咩歌，所以過去兩年巡迴一路都有做音樂，新歌已經做咗3、4隻，中間又做緊翻唱黑膠碟項目，依家就開始做新歌宣傳。」

楊千嬅非常忙碌！

而暑假期間，千嬅與丁子高和兒子丁進諾（Torres）前往旅遊，所以連串工作亦稍有延遲，她表示：「咁啱個仔放暑假，之前佢同爸爸去咗summer camp，畀佢哋兩個相處吓，我就Join最尾嗰程，玩咗一個星期，返嚟就開始做宣傳。」有傳千嬅成功申請在紅館舉行演唱會，她大賣關子謂：「8月會有細節公布，自己都等咗好耐，有機會就做，最緊要自己準備好。」

大賣關子。（微博照片）

千嬅不經不覺入行三十年，回顧過去經歷人生不同階段，千嬅形容是一個沉澱，她稱：「其實人一出生就係一個修煉，你會遇到唔同起伏，而呢啲起伏係會不停重複，當呢啲起伏再重複時，睇你係用咩心態，每次應該係層層遞進，每個起伏係愈來愈大，因為你有一個人生高度，歲月同呢個世界去量度嘅時候，其實一路係加數，我學緊係減數，而減數嗰樣嘢唔係你能力不逮，又或者你內心軟弱咗，而係因為你個人嘅內核，有一個成長或者強大嘅時候，你先覺得有啲事情唔需要執著，應該專注自己想做嘅事，甚至忠於自己感受，去將自己擅長嘅發揮到最好。」

楊千嬅丁子高結婚多年一直恩愛。（IG：@real_ting）

楊千嬅丁子高結婚多年一直恩愛。（IG：@real_ting）

千嬅與丁子高是「姊弟戀」，二人結婚15年，恩愛非常；問到倆口子相處之道，千嬅直言雙方性格要合得來，她說：「婚姻並唔係你最愛或激情時候結婚，而係激情過後，對方仍然可以相處，我覺得我都搵到一個好嘅對手去相處。」千嬅跟丁子高來自兩個不同的原生家庭，她指婚姻是唯一一次選擇自己的家人，所以相處的重量比較重要，「當然我哋唔係話結婚好耐，但係有經歷嘅，首先思維同步，我比佢大啲，所以成熟快，某啲事我睇得好開，有啲事可能唔係咁，中間會有啲卡住，但要有耐性去接收大家嘅差距，又願意去等待大家嘅節奏，呢個就要經營。」

非常恩愛。（微博照片）

至於兩公婆有爭執時是否會平心靜氣作出討論？千嬅直言：「我哋姊弟戀嘅好處係我比較冷靜，唔會發癲，但最慘係我把聲好男仔，冇乜語氣，佢（丁子高）依家都會投訴我講嘢衰聲，但我唔係有任何情緒。」

楊千嬅出席慈善晚會，透露今年內開紅館演唱會。（葉志明 攝）