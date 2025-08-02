TVB型男婚後零緋聞培育子女成才　大仔激罕曝光英國名校碩士畢業

現年62歲的張兆輝近年轉戰內地發展，參演了不少大熱劇集及電影，憑熟男形象大受歡迎。一向顧家的張兆輝十分愛錫太太郭碧妍及一對仔女張卓鏗（Edison）及張卓姿（Twiggy），更被視為圈中好男人典範！早前張兆輝曾透露計劃與太太赴英國出席兒子張卓鏗碩士畢業禮，與同在英國留學的女兒匯合，而張卓姿日前就曬出出席哥哥畢業禮的照片，並寫道：「Proud of you. You have a cooler degree name than me now! 哥哥好耶！」

張兆輝從2005年開始投資物業，除了香港之外，北京及英國等地都有置業，成為圈中隱形富豪！（微博@張兆輝）

張兆輝與太太郭碧妍育有一對仔女張卓鏗（Edison）及張卓姿（Twiggy）。（微博@張兆輝）

Twiggy眼大大。（微博@張兆輝）

兩父女感情好好。（微博@張兆輝）

感情好。（IG圖片）

張兆輝與愛女。（IG圖片）

片中所見，身穿畢業袍的張卓鏗行上台，接過證書後向台下揮手，他更拎着證書同細妹合照，張卓姿挨住哥哥膊頭，可見兩人兄妹感情十分好！張卓鏗畢業於倫敦國王學院（King's College London，簡稱KCL），是英國一所著名且歷史悠久的頂尖大學，被譽為「英國金三角名校」之一，該校地位及學術聲譽更可與牛津、劍橋等英國頂尖大學媲美，享譽國際。

碩士畢業禮。（IG截圖）

碩士畢業禮。（IG截圖）

碩士畢業禮。（IG截圖）

碩士畢業禮。（IG截圖）

碩士畢業禮。（IG截圖）

見證哥哥碩士畢業。（IG截圖）

而張兆輝女兒張卓姿亦十分出色，不但樣貌標緻，笑容甜美，成績亦相當好，她曾在英國GCSE考獲5A2B成績，現時在倫敦藝術大學 （University of the Arts London）倫敦傳媒學院（London College of Communication）修讀電影與電視學士課程，早前她與幾位同學合作拍攝的短片“Institute of Proper Ladies”獲得「最佳剪輯獎」、「最佳音響設計獎」、「最佳女配角」三個獎項，成為大贏家，身為導演的她更同幕後團隊舉起獎座開心合照！

樣貌十分標緻。（IG圖片）

21歲生日！（IG截圖）

樣貌標緻。（IG圖片）

大騷小蠻腰！（IG圖片）

大騷小蠻腰！（IG圖片）

亭亭玉立！（IG圖片）

笑容甜美。（微博圖片）

笑容甜美。（IG圖片）

張兆輝囡囡Twiggy。（影片截圖）

英國留學。（IG圖片）

英國留學。（IG圖片）

愈大愈靚女！（IG圖片）

愈大愈靚女！（IG圖片）

愈大愈靚女！（IG圖片）

執導短片“Institute of Proper Ladies”。（IG圖片）

獲得「最佳剪輯獎」、「最佳音響設計獎」、「最佳女配角」三個獎項。（IG圖片）

開心合照。（IG圖片）

叻女！（IG圖片）