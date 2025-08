華姐冠軍挑戰高難度斟紅酒懶理春光乍洩　驚人舉動令網民拍案叫絕

現年46歲的廖碧兒 (Bernice) 2000年參選溫哥華華裔小姐勇奪冠軍,2001年參選國際華裔小姐亦奪冠,美貌備受公認。她當選後便加入無綫,演出過《皆大歡喜》、《談情說案》、《律政新人王》等經典劇集。廖碧兒曾與陳豪有過一段情,有傳二人分手是因為她嫌棄男方無錢,因而被認定是拜金女。2011年廖碧兒離巢淡出幕前,遠赴法國讀書之餘,又考獲品酒師牌經營紅酒生意,並豪擲千萬於法國購買酒莊,她釀的酒去年更登上了藝術展的舞台。廖碧兒雖已淡出幕前演出多年,但她不時都會更新社交網分享近況,同大家見面。

廖碧兒水着靚相。(廖碧兒ig)

廖碧兒好靚女。(小紅書)

廖碧兒與陳豪有過一段情。

今日凌晨,廖碧兒於IG分享了一段短片,是她整個人蹲在桌上倒姓酒的片段。她留言寫道:「It’s Friday, and we love ourselves a challenge, challenge accepted 🍷Weeerrrrkkkkin’ it with style!😎 (Full disclosure: it’s not that easy?!😅) (今天是星期五,我們喜歡挑戰,接受挑戰 🍷 來點有風格的! 😎(坦白說:沒那麼容易?!😅)。」片中可見廖碧兒戴上太陽眼鏡,穿上中式短款旗袍配6吋高跟鞋,擺出蹺腳姿態單腳蹲在桌子上,桌上還放了四本厚書來墊高,廖碧兒就蹲在書上,一隻手拿住酒杯,另一隻手就拿住一瓶紅酒倒進杯子裡,見到她的身體在震抖,但她的平衡力已算是相當驚人。為了完成挑戰,她懶理走光風險,大騷誘人美腿,一眾網民都大讚她好厲害。

