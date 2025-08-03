TVB「御用姣精」魔鬼身材下藏天使心　香港助養6歲孤兒：好有意義

現年35歲的TVB小花鄧伊婷（Irina）自加入無綫（TVB）以來，曾參演多套劇集，包括《法證先鋒V》、《隱形戰隊》、《一舞傾城》、《黑色月光》等等，憑出眾身材成功彈出，更有TVB「御用姣精」之稱。鄧伊婷在艷麗的外表下，竟藏著一顆天使心，日前她在IG提到為助養的小朋友慶生：「助養的小朋友生日快樂，希望他會喜歡我的禮物！」

曾參演多套劇集。（IG@irinateting）

宣傳新劇《虛擬情人》。（IG@irinateting）

大曬天賦本錢！（IG@irinateting）

大曬天賦本錢！（IG@irinateting）

Bikini！（IG@irinateting）

出名身材火辣！（IG@irinateting）

出名身材火辣！（IG@irinateting）

出名身材火辣！（IG@irinateting）

鄧伊婷劇裏劇外都從不吝嗇大曬天賦本錢，不時在IG大騷纖腰與Fit爆的身材，但原來她一直默默行善，絕對有魔鬼身材和天使的心地。對於助養一事，鄧伊婷回覆《香港01》時稱：「呢個小朋友我啱啱助養咗一年，最近佢生日又知道佢升小一，所以買咗套文具送畀佢，希望佢鍾意啦。（喺香港助養？）係呀，6歲嘅男仔。（會唔會好貴？）我覺得唔算貴，好合理。因為我除咗喺呢個機構助養小朋友之外，我喺另一個機構都有助養，我第一次助養已經係2013年，嗰陣時就唔係香港，係一啲第三世界嘅小朋友，第一個助養嘅小朋友已經長大成人，佢同我講已經唔需要我嘅Sponsor，嗰一刻我都好欣慰，咁佢哋會再派另一個小朋友畀我，好似又一個新開始，其實做呢件事真係好有意義，希望大家都可以幫手助養。」

好有善心！（IG截圖）

酒池肉林！（IG@irinateting）

酒池肉林！（IG@irinateting）

酒池肉林！（IG@irinateting）

鄧伊婷是前香港女子組合Super Gear成員之一。（IG@irinateting）

鄧伊婷是TVB小花。（IG@irinateting）

鄧伊婷性感谷胸遊澳洲。（IG@irinateting）

鄧伊婷曾以女子組合Super Gear成員出道，其後由樂壇轉戰電視圈，外形出眾的她經常在社交平台大派福利，深受網民喜愛。或許礙於並非選美或訓練班出身，她很少有機會擔綱重要角色，多被安排演花瓶或姣精角色，但鄧伊婷仍然堅持把握每次演出機會，不介意被定型，笑言希望可以「姣出一片天」。

鄧伊婷原來同80年代性感女神夏文汐係兩姑姪。（IG@irinateting）

感情好。（IG@irinateting）

感情好。（IG@irinateting）