夏雨仔黃奕晨疑撻着同公司「短髮女神」　情侶檔行貓展態度親暱

視帝夏雨的36歲兒子黃奕晨（Dixon）遺傳爸爸優良基因，不止充滿演藝細胞，而且相當有型靚仔。雖然黃奕晨不走爸爸「舊路」在TVB發展，但於「對家」ViuTV發展的他一樣十分吃得開，入行9年已參演過不少劇集，主持節目。近日，黃奕晨再因戀情浮面而成為焦點。



「夏雨仔」黃奕晨疑撻着同公司同事王頌茵（Kathy仔）。（IG圖片）

「夏雨仔」黃奕晨與ViuTV上位小花王頌茵（Kathy仔）早於2021年被傳出戀情，當年兩人被影到一齊行花墟，但黃奕晨就解釋，當時是去找譚凱倫，表示與Kathy與譚凱倫都是好朋友，經常結伴行街，所以被拍到也是正常。一齊做訪問的爸爸夏雨雖然戴着口罩，但仍難掩「笑笑口」表情，一副「睇你點講」的姿態，又言不會理會兒子戀情，不會干涉他，一切順其自然。

王頌茵（Kathy仔）為近年ViuTV上位小花。（IG圖片）

「夏雨仔」黃奕晨疑撻着同公司同事王頌茵（Kathy仔）。（IG圖片）

黃奕晨和Kathy仔合作過無數次。（IG圖片）

夏雨一家。（IG圖片）

「緋聞」傳足三年的黃奕晨和Kathy仔，早前又再被影到結伴同遊，而今次就是到「香港貓迷博覽會」。從相中可見，Kathy仔身穿一件小背心，頭戴cap帽，眼鏡，似乎想避免太矚目還戴了口罩。相反，黃奕晨似乎就不太介意被認得，只身穿休閑服飾。行「貓展」途中，黃奕晨也盡顯紳士風度，Kathy仔負責睇和買，而就揹着一個裝滿「戰利品」的大袋，拿着一大罐貓零食做「跟等男友」。

黃奕晨曾公開和女子組合Super Girls 成員吳嘉熙（Cheronna）戀情。（IG圖片）

回看黃奕晨的戀情也頗豐富，2017年黃奕晨與女子組合Super Girls 成員吳嘉熙（Cheronna）拍拖，兩人亦經常公開放閃。直到2021年分手，分手後Cheronna接受網台訪問時，疑爆出感情中出現第三者：「對佢信任完全瓦解，唔知呢個第三者係咪的確存在，可能行動上令我誤會嗰個係第三者，我冇搵真相，但我有啲證據，每次電話響，就會諗係咪有人搵佢，每次瞓覺，我唔知佢偷偷哋做啲乜嘢，乜都黐到實，令佢辛苦，搞到佢提出分手。」

鄭伊琪（浩南）、郭奕芯（Ashina）、譚凱倫（Helen）擔任主持。（劇照 / ViuTV）

再翻開一些新聞，不難發現2019年時曾傳出黃奕晨出軌Cheronna並搭上另一同公司藝人譚凱倫（Helen），後來，當事人Helen出面澄清。老實說，「星二代」光環加上靚仔高大有型，追女仔拍拖也份屬再正常不過的事。學夏雨哥話齋「一切順其自然」啦！