三級片天王宣布正式退休　曾半身麻痹險死：不想這麼快離開世界

在80年代加入影圈的曹查理，當年在周星馳電影《整蠱專家》客串藥房賣春藥的「單眼佬」令人印象深刻，而他過往多數詮釋好色、奸詐的角色，曾演出逾80部三級片，因而被封為「三級片天王」。近年曹查理已淡出影圈，並轉戰內地登台賺錢，又不時拍片分享近況，但日前他的助理突然上載了一段短片，宣布曹查理正式退休！

曹查理在八、九十年代拍過不少電影。 （電影截圖）

曹查理曾在周星馳電影《整蠱專家》客串藥房賣春藥的「單眼佬」。（《整蠱專家》影片截圖）

近年定居南充。（影片截圖）

慶祝生日。（影片截圖）

不時拍片分享近況。（影片截圖）

不時拍片分享近況。（影片截圖）

曹查理的助理透露剛剛到機場送別曹查理，並表示：「查理哥就是從今天開始，他就正式宣布退休了。」她透露與曹查理一起工作了近20年，對方一直關心、照顧每位員工，就像長輩一樣。片中所見，曹查理推着一個行李箱、孭着背囊，與助理告別後步入機場，據助理所講，曹查理今次應是回港定居，希望有機會可在香港重聚：「有機會去到香港和查理哥碰面的時候，也會儘量的多去拍一些查理哥日常生活的一個vlog，我們一起來等待查理哥的回歸！」

曹查理的助理公布消息。（影片截圖）

簽名照。（影片截圖）

機場送別。（影片截圖）

機場送別。（影片截圖）

機場送別。（影片截圖）

從南充出發。（影片截圖）

返香港。（影片截圖）

其實曹查理曾在上個月拍片自爆早前半邊身麻痹險死，更留院8日：「第二日我才到醫院去，他說你超過了24小時，你就是拜拜了。我沒有超過24個小時嘛，我第一天差不多12點，就打999到醫院去了嘛，看醫生嘛，在醫院逗留8天，好辛苦呀，那個時候每一天都很想朋友過來看我。我現在這個年紀，怕不怕？我不怕，死是應該的，但是我不想來到這個世界，我先跑前面跑走了，走了就給人家一個懷念，今天懷念你，明天想你，後天不想了，對吧。」

曹查理強調：「健康是我們一生中最重要最重要的事情。」（影片截圖）

半邊身麻痹。（影片截圖）

第二日入院。（影片截圖）

險死。（影片截圖）

留院8日。（影片截圖）

感嘆。（影片截圖）

其後曹查理又拍片交代近況，他自言生活規律，定時食藥，更成功戒酒：「從前很喜歡喝8+1（酒）的，現在都沒有了，現在都已經把它戒掉了，醫生說你以後再喝8+1（酒），你就會拜拜了，所以我這個決定把它戒掉，沒有喝8+1（酒）了，所以精神看起來好很多，老人家就是要注重身體了，我是給大家一個忠告，身體是最重要的，我不想這麼快就離開這個世界了。」如今曹查理決定退休，相信亦是為了身體健康着想，網民紛紛留言送上祝福！

曹查理拍片交代近況。（影片截圖）

身體最重要。（影片截圖）

定時食藥。（影片截圖）

以前好鍾意飲酒。（影片截圖）

醫生忠告要戒酒。（影片截圖）

戒酒後精神好咗。（影片截圖）