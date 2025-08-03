海兒爆細個自卑把聲　仲成日被親戚暗寸：唔講嘢就安全啲

女高音歌唱家海兒（Hedy）近日接受方健儀的YouTube頻道《女人方言》訪問，大談童年陰影、英國留學趣事，更有被網民重點關注身材感受。原來Hedy小時候的聲音曾被嫌棄，連爸爸都笑她「唔講嘢就安全啲」，十分爆笑。

女高音歌唱家海兒（Hedy）近日接受方健儀的YouTube頻道《女人方言》訪問。(公關提供)

Hedy指小時候對自己的聲音很自卑，更被親戚暗寸：「你唔講嘢就真係好斯文啦！」連爸爸都唔執輸，搞笑道：「你記住，唔講嘢就安全啲，一講嘢啲人就知你低能！」不過家姐天生靚聲，更被老師點名於合唱團中獨唱，令Hedy羨慕又妒忌，不過Hedy「不甘心」，媽咪讓家姐學聲樂，她一於死跟，結果發現自己唯一「天賦」就是夠大聲！「細個比賽唱classical，大聲係好着數，好似特別勁，之後開始攞啲獎。嗰份獎勵好有成功感、成就感。」至於學琴，則是媽咪的「精心佈局」，「學琴係迫返嚟嘅！」Hedy三歲學琴，但經常喊住練琴想放棄，「媽咪就話：『可以呀，咁我哋就揼咗部琴啦。』但係我又對部琴好有感情，好啦就練埋佢啦。學到演奏級、去埋比賽，最後就有一個鋼琴大賽，嗰陣時媽咪就話：『好啦，如果你贏咗呢個比賽，你就可以唔彈琴啦。』我嗰陣時就好努力、好努力去彈呢個比賽，然後贏咗呢個比賽之後，我就真係冇彈過琴啦。」

Hedy指小時候對自己的聲音很自卑，更被親戚暗寸。(公關提供)

Hedy又分享於英國皇家音樂學院時的有趣經歷，Hedy謂試過練歌練到隔離地盤工人主動搭訕，原以為投訴，「因為我練歌唔係練成首，我哋練歌只係不停重複嗰一句練一個鐘，或者一粒音，甚至唱半個鐘都只係同一粒音，係好煩。所以佢哋問係咪我唱歌嘅時候我都有啲驚，但佢哋話好開心，『我哋呢個星期都喺度做工程，真係好幸福。』我覺得好鼓舞，因為老師讚我、屋企人讚我，我成日都唔信，因為佢哋好錫我吖嘛。」不過之後搬到一個比較鄉村地方時，就被隔離老師姨姨敲門：「佢話：『其實呢，我都好享受聽你唱歌嘅，但係呢，其實我一個星期放兩日假，因為我係老師嚟嘅，唔知道會唔會可以喺呢兩日唔好唱啦，因為堵牆比較薄⋯⋯』佢話：『我只係想睇電視啫。』哈哈。最終我梗係有配合啦！」

。(公關提供)

轉戰流行樂壇及擔任《中年好聲音》評判後，Hedy成為網民焦點，雖然有人質疑實力，更多人討論她的身材，Hedy都大方回應：「我覺得每個人都有佢哋發言嘅空間。開始係有少少唔開心，但而家基本上都冇。而家我都會睇，因為有啲comment係有用，有反思嘅空間、進步空間。譬如啲人對我容貌上嘅一啲負面抨擊，好多人都覺得我靚咗好多，咁我贊成嘅，哈哈。講真我細個嘅時候見到啲明星我都有講過呢啲說話，哈哈，報應嚟嘅，哈哈。同埋我自己好清楚㗎嘛，譬如我箍牙箍咗三次，減肥我真係真心減肥，我真係減出嚟，呢件事係好刻意嘅，我唔係天生食唔肥，我食好多嘢，我以前可以食兩個公仔麵！」

海兒接受方健儀訪問，大談童年陰影、英國留學趣事。(公關提供)

講到理想對象，Hedy直言自己「慕強」，最緊要對方善良、有智慧：「我鍾意喺身邊人身上學嘢。」至於外貌？佢笑稱以前男友類型各異，但出現了都會就嘗試一下，相當隨緣。