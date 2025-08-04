TVB「司儀界吸金王」廿年首遇詐騙想報《東張》：千年道行一朝喪

TVB「金牌司儀」林盛斌（Bob）轉數快又醒目，入行廿年經驗老道，工作上竟然都有被詐騙一日？日前林盛斌在Instagram自爆近日遇上老人院廣告詐騙案，他嘆道：「真係千年道行一朝喪，出嚟撈咗20年，第一次遇上呢啲點估都估唔到嘅劇情。」他又指想報《東張西望》伸張正義。

BOB林盛斌光頭LOOK成為ICON。（IG：@bob_lamshingbun）

林盛斌透露兩個星期前，其經理人接到「李先生」查詢，對方自稱為一間旺角老人院負責人，想邀請林盛斌做代言人拍廣告。經理人多番交涉後感覺對方正常，林盛斌亦開電話會議與對方溝通，最後落實合作。雙方約定上星期五下晝3點到老人院實測環境及傾拍攝內容，怎料當天2點55分林盛斌一行人到了老人院，「李先生」卻未到場，致電對方後聲稱：「唔係約咗聽日咩？我啱啱出咗去，半個鐘後先返。」

BOB林盛斌光頭LOOK成為ICON。（IG：@bob_lamshingbun）

林盛斌入老人院向接待處職員查詢，職員竟一頭霧水反問：「李生？邊個李生？我哋呢度冇呢個人。」後來該老人院主任向林盛斌解釋，原來該「李先生」竟是慣犯，老人院已報警備案。林盛斌終於得悉事實，「原來過去呢段日子，呢個所謂嘅『李先生』，已經用過唔同嘅名字、身份、卡片同資料，利用佢哋老人院嘅名義去訂唔同嘅物件同貨品，甚至搵啲裝修公司話老人院要維修quote價，又試過book咗一個按摩師上到去話幫啲老人家按摩，林主任話呢張卡片嘅內容有啲係真，有啲係假，同埋其實之前佢哋已經報咗警，備咗案」。此時林盛斌經理人狂打電話給「李先生」，想當然爾對方沒有聽電話也沒有回覆。

BOB林盛斌上載反串造型，竟與南京紅姐撞樣。（IG：@bob_lamshingbun）

林盛斌無奈道：「呢一刻，我哋幾個人，進入咗懷疑人生嘅狀態。真係千年道行一朝喪，出嚟撈咗20年，第一次遇上呢啲點估都估唔到嘅劇情，喺度奉勸咁多位幕前同行，包括經理人同助手，原來呢個世界上真係會發生呢啲咁荒謬嘅事。」

林盛斌解釋，難以事前上網或打致電公司查清對方身份，「每日都會收到唔同渠道嘅工作查詢，又真係好難個個都咁樣做，同埋如果真係打去，對方又係真嘅，又會搞到件事好怪同好尷尬。」林盛斌最後嘆：「雖然我唔知道呢啲算係騙案定係惡作劇，亦都唔知道點樣可以叫大家小心避免呢啲事，總之，就係要執生啦，唉，黐鬼線！呢單嘢，真係好癲。」

林盛斌分享兩星期前遇上的詐騙事件。（IG：@bob_lamshingbun）

林盛斌分享兩星期前遇上的詐騙事件。（IG：@bob_lamshingbun）

林盛斌分享兩星期前遇上的詐騙事件。（IG：@bob_lamshingbun）