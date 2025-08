張潤衡斥節目組八仙嶺大火報道斷章取義　TVB 9字回覆個別言論

TVB節目《真相.猜.情.尋》近日報道1996年發生轟動全港的八仙嶺山火慘劇,生還者之一張潤衡近日在社交平台Facebook上再度回應事件,正面迎擊網民的留言指控,並強調他並非山火的始作俑者。他又表示從未答應過任何訪問,也從未主動公開談論過山火,是電視台節目組「李嘉嘉一開始打電話俾我,我已經拒絕咗」,但在對方「要約我傾幾句」下才無奈答應。張潤衡強調,觀眾在節目中看到的片段「全部都係情緒性㗎啦,令你哋情緒偏向一邊」自言被斷章取義。

張潤衡曾不下一次指李雋文可以為他作證沒有吸煙。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

TVB今(4日)回覆《香港01》,以中英文回應傳媒查詢,回覆如下:

「電視廣播有限公司助理總經理(企業傳訊)黃德慧回應傳媒查詢時表示:本台一向秉持真實報道為原則,節目亦按專業守則嚴謹製作,對於個別言論,本台不作進一步回應。Ms Bonnie Wong Tak-wei, Assistant General Manager (Corporate Communications) of Television Broadcasts Limited, responded to media inquiries by stating : TVB has always adhered to the principle of truthful reporting, and our programs are produced with strict compliance to professional guidelines. Therefore, we will not provide further responses to individual remarks.」