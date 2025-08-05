TVB前小花落淚憶前度　自爆因「性」不合分手：對男人冇晒期望

《愛．回家》小花蘇韻姿年初接受《01娛樂》訪問時自爆單身，透露玄學師傅說她要遲些才遇到真命天子。而她日前接受另一媒體訪問時講起舊情，邊揸車邊傾偈，期間竟難過落淚。

蘇韻姿近日受訪，罕有談及舊情。（IG@andreaso_）

蘇韻姿的初戀發生在19歲，被問是否戀愛腦，她說曾經是，但現時這刻對男人已沒什麼期望，坦言會想有戀愛，不過不會刻意花時間去尋找，「曾經覺得我無愛情好似唔complete咁，唔知點解社會又好、呢個世界又好，會包裝到你冇拖拍就好似一個罪人，或者你要有另一半先等於幸福。所以『幸福』呢個字我又覺得好搞笑，要有人拍拖或者結婚先叫幸福，但係一個人唔可以幸福㗎咩？我又覺得唔係，當然呢啲就隨緣，有就有，冇咪繼續自己一個幸福。」

蘇韻姿曾遇上談婚論嫁的對象，但幾年前分手，她至今仍感到可惜。（IG@andreaso_）

蘇韻姿刻意選在山頂作為揸車目的地，講到在此處有什麼故事，她道出幾年前的一段感情，但竟稱：「話說，有個男仔係因為性，因為大家處事唔同……」男主持一頭霧水，以為自己聽錯，再問她是否想表達「性格」但講漏了「格」字，外國長大的蘇韻姿還傻更更不知自己講錯，笑說：「哈哈，大家唔同性呀嘛。其實因為性格不合、處理事唔同就唔夾，但當時真係以為係結婚對象，佢好配合我，因為我工作時間唔穩定，我通常一放假就會想帶隻狗出去玩，因為佢（狗狗）成日喺屋企等我，我覺得好內疚。」而該名舊愛明明住港島，都會去新界接蘇韻姿，再送她與狗狗到山頂與朋友野餐，讓她對未來很有憧憬，會想像與對方有家庭、小朋友的畫面，覺得很美好，不過分手收場她至今也感到十分可惜。

本身在外國長大的蘇韻姿，談到分手原因時竟錯口講了：「話說，有個男仔係因為性，因為大家處事唔同……」（IG@andreaso_）

蘇韻姿的前度對她和狗狗也很好，曾令她對將來婚後的生活很有憧憬。（IG@andreaso_）

蘇韻姿感謝對方帶給自己美好回憶，希望對方過得好，找到處理不開心的方法。節目尾聲男主持叫她選一首紀念剛才分享的感情，她選了Lady Gaga的《Always Remember Us This Way》，聽的期間不禁落淚，我見猶憐，她指自己想起很多回憶，而且雙方的愛是很真誠、很深愛對方，相信之後很難遇到，因此覺得很可惜。

蘇韻姿聽到Lady Gaga的《Always Remember Us This Way》時回憶湧現，不禁落淚，她相信之後很難遇到這樣的對象。（資料圖片）