姜卓文被爆瞞關嘉敏與性感網紅Coco拍拖　Coco疑難忍三角關係分手

無綫熱播戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》主持Bob林盛斌為五大女神李芷晴、葉蒨文、關嘉敏、梁敏巧、羅毓儀牽紅線，掀起不少話題。早前，五位女神早前就相約多位追求者一同聚會，當日「搞笑女神」關嘉敏Carman就為「星二代」姜卓文（細John）送上生日驚喜，更即場獻上生日之吻，獻吻後細John亦一臉高興，而關嘉敏就顯得十分害羞，令曖昧氣氛再升溫。關嘉敏甚至在訪問中表示見到細John爸爸姜大衛想叫對方一聲「老爺」，看來兩人配對成功的機會極大。

姜卓文獲關嘉敏送香吻慶生。（TVB娛樂新聞台截圖）

姜卓文獲關嘉敏送香吻慶生。（TVB娛樂新聞台截圖）

可是，有周刊就爆料指原來姜卓文早在今年2月成功追到居於加拿大的網紅CoCo。這位網紅Coco在社交平台坐擁逾50萬粉絲，她早前曾因在旺角街頭拍攝超性感露股寫真，引起網民熱議。據悉姜卓文與Coco於5年前透過社交平台認識，在他倆認識初期，CoCo身處加拿大，因為他倆都在加拿大生活過，所以同聲同氣，有談不盡的話題。直到今年2月Coco來港拍攝寫真，姜卓文使出猛烈攻擊，終於成功追到對方。

網紅Coco (ig截圖)

有指CoCo近期已從加拿大飛來香港3次與姜卓文共聚，拍拖期間姜卓文會帶CoCo周圍吃喝玩樂，不過，他靠揸Uber賺錢收入不高，所以兩人消費都是AA制。而在兩星期前Coco知道了姜卓文參加《女神配對計劃》，便嬲到飛起，對姜卓文大發雷霆，兩人因而吵大鑊，現在更是處於半分手狀態。而Coco今日於她的IG story出post表示：「我只想專注工作」，似有所指，暗藏玄機，不禁令人揣測她與姜卓文是否已分手。

Coco超性感。(ig圖片)

Coco超性感。(ig圖片)