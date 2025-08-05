44歲失婚女神超寵愛犬贈愛馬仕迷你包包　網民驚訝全身名牌超誇張

現年44歲的阿嬌鍾欣潼近年專注內地娛圈發展，經歷與「醫界王陽明」的賴弘國的婚姻後，阿嬌享受單身富婆生活，除了在社交平台分享生活及日常點滴，更經常拍片與粉絲互動。阿嬌的愛犬Kuma出鏡率非常高，更深得阿嬌寵愛，一身名牌之餘，生活質素比一般打工仔更優質。

阿嬌鍾欣潼離婚後一直享受單身富貴生活。（微博）

阿嬌與愛犬Kuma。（小紅書）

阿嬌超級寵愛Kuma。（小紅書）

Kuma擁有朱古力色的毛毛，體型細小非常可愛，加上聰明伶俐懂得聽阿嬌多種指令，深得阿嬌寵愛。而Kuma亦過著奢華生活，在阿嬌分享的照片中，Kuma除了與主人阿嬌一齊居住逾2000呎的豪宅外，所用的狗兜、頸帶、帽、出街狗袋全是名牌，價錢由幾千至幾萬元不等。另外，Kuma亦可與阿嬌自由出入名店購物，出外都有阿嬌以豪華跑車代步，外遊更坐頭等！

Kuma一身名牌！（小紅書）

Kuma一身名牌！（小紅書）

Kuma一身名牌！（小紅書）

Kuma跑車代步！（小紅書）

早前阿嬌分享了Kuma的物品，當中更買了兩個愛馬仕迷你Birkin手袋的掛件給Kuma，更搞笑指Kuma跟自己一樣愛包包。有大批粉絲及網民看到照片後，都忍不住留言表示：「kuma實在太可愛了」、「kuma好聰明啊」、「又是羨慕Kuma的一天 有這麽多好物之外還能有媽咪陪著玩」、「好像小黑熊」、「Kuma的優質生活都比我好啊」。

阿嬌贈Kuma愛馬仕迷你包包掛飾。（小紅書）

阿嬌每星期都會準備新鮮的有機零食給Kuma。（小紅書）

Kuma聰明伶俐。（小紅書)