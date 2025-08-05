26歲《愛回家》演員跪地送鑽戒求婚　曾捲「衰十一」案惹熱論

現年26歲、曾在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「氹仔」一角的無綫藝員陳戩浩（Darryl）早前向曾參加過ViuTV《全民造星3》的女友梁詠祈求婚成功，還已拍攝一系列的韓式婚紗照！

陳戩浩曾在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「氹仔」。（電視截圖）

陳戩浩是TVB新一代演員，曾在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「氹仔」。（電視截圖）

一對準新人在社交平台分享由專業團隊幫忙拍攝的求婚過程，陳戩浩準備充足，在車尾箱預備求婚道具，包括寫著「MARRY ME」燈箱、「I LOVE YOU」旗仔、白色汽球和大束紅玫瑰。見陳戩浩單膝跪地，為女方戴上大大粒的閃鑽求婚戒指後，深情擁吻。梁詠祈寫道：「💍 𝐈 𝐒𝐀𝐈𝐃 𝐘𝐄𝐒𝐒𝐒🌹兜兜轉轉 原來都是你 ❤️今次收貨啦 大直男竟然準備咁多嘢😚花🌹同鑽石戒指💍 係必須的 🥰」、「𓂃𓂂◌💍時間把你的心帶到了我身邊，我愛你一千年 🤍」蘇韻姿、王賢誌、孟希璘等都有留言：「恭喜」。

陳戩浩跪地求婚。（IG@zin_ho）

陳戩浩跪地求婚。（IG@zin_ho）

陳戩浩嘅未婚妻梁詠祈曾參加過ViuTV《全民造星3》。（IG@zin_ho）

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已經影咗婚紗相。（IG@zin_ho）

好登對。（IG@zin_ho）

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陳戩浩是2017年第29期無綫電視藝員訓練班學員，擁有濃密眉毛和黑實膚色，曾被導師鄭丹瑞改花名叫「劉青雲」。畢業後加入TVB，拍過《七公主》、《有種好男人》、《十八年後的終極告白》、《把關者們》等劇集，而在《愛回家》中飾演澳門大學電影學會會長氹仔「氹仔」，因為他與朱凌凌（吳偉豪飾）一拍即合，搞到金城安（周嘉洛飾）醋意大發，一度成為凌安CP的「第三者」。

陳戩浩擁有濃密眉毛和黑實膚色，曾被封「小劉青雲」。（資料圖片/陳順禎 攝）

有不少網民覺得陳戩浩與劉青雲有少少相似。（視覺中國）

鄭丹瑞都叫陳戩浩做「劉青雲」。（IG@zin_ho）

不過，大眾對陳戩浩最深印象並不是他演出的角色，而是2021年捲入一宗「衰十一」醜聞。當年一名24歲陳姓本地男子，涉嫌與一名14歲女童發生性行為被警方拘捕，陳戩浩成為嫌疑人之一，隨後在社交平台澄清與事件無關，接受訪問時亦說有壓力：「我自己冇做過，都第一時間澄清咗，我今年23歲啫，仲未24，而家仲係22歲，未生日添！我好慶幸（網民）冇真係針死我、攻擊我話『一定係你啊』，而家唯有由佢過去。」

陳戩浩於2021年捲入一宗「衰十一」醜聞。（IG@zin_ho）

陳戩浩於2021年捲入一宗「衰十一」醜聞，及後急發文澄清。（IG@zin_ho）