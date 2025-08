歌神陳奕迅(Eason)籌備多時的演唱會紀錄片《FEAR and DREAMS:NOW is the only reality》日前(5日)在澳門舉行放映,吸引無數粉絲捧場支持,現場座無虛席。然而,出席放映的他就有感而發,首次公開透露自己的身心健康問題,坦承有焦慮症需依靠藥物控制,至今一直不敢停藥。

陳奕迅在紀錄片放映上自爆有焦慮症,需靠吃藥控制。(陳奕迅微博圖片)

據內地媒體報導指出,在去年5月份的時候,陳奕迅因身體不適的關係,取消了杭州的演唱會,正正在杭州演唱會取消之後,他就因壓力太大陷入焦慮症,在就醫後醫生就開了藥給他吃,並說明這一些藥物沒有副作用,並建議他整個巡演結束後再停藥。

現場座無虛席。(陳奕迅微博圖片)

在現場唱《明年今日》。(微博圖片)

但在巡演期間,陳奕迅嘗試停過藥,而停藥後效果反彈更為明顯,令他又緊張起來,就算那一天睡眠充足,心情很好,但不吃藥還是會緊張,身體會出現不受控的反應,他是沒有辦法控制的。至今他完全不敢停藥,計劃在巡演結束後才停止服藥。